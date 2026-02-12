Camioneta choca contra auto en el que viajaban tres menores de edad

Paramédicos valoraron a los niños sin lesiones graves; Tránsito determinará responsabilidad por omisión de luz roja en semáforo

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron para tomar conocimiento del hecho, abanderar la zona y efectuar el peritaje correspondiente, con el fin de establecer la mecánica del accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente entre dos vehículos particulares ocurrido en el cruce de Venezuela y Vicente Guerrero, generó la movilización de cuerpos de emergencia debido a la presencia de tres menores de edad que viajaban en una de las unidades involucradas.

El percance se registró cuando un automóvil Chrysler PT Cruiser modelo 2010, conducido por Orlando, de 25 años, colisionó con una camioneta Kia Sorento modelo 2023, manejada por Raúl, de 53 años, residente de la colonia Del Maestro. Ambas unidades circulaban por vialidades convergentes al momento del impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el Chrysler transitaba por la avenida Vicente Guerrero, mientras que la camioneta se desplazaba de poniente a oriente. La colisión ocurrió en el área del semáforo del crucero, lo que obligó a detener momentáneamente la circulación en el sector.

En el vehículo Chrysler viajaban tres menores identificados como Ana, de 6 años; Orlando, de 3 años; y Anthony, de 5 meses de edad. Tras el choque, se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para valorar su estado de salud.

El personal de emergencia realizó una revisión preventiva a los niños y determinó que ninguno presentaba lesiones que ameritaran traslado hospitalario, permaneciendo en el lugar bajo resguardo de sus familiares.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron para tomar conocimiento del hecho, abanderar la zona y efectuar el peritaje correspondiente, con el fin de establecer la mecánica del accidente.

Las autoridades municipales indicaron que será mediante el análisis técnico y la revisión de señalamientos viales como se determine cuál de los conductores omitió la luz roja del semáforo e invadió la vía de preferencia.