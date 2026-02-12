Ciudadanía muestra gratitud por asesorías jurídicas gratuitas

Nuevo Laredo, Tam.- La respuesta de la comunidad ha sido abrumadora. Los ciudadanos, agradecidos por la oportunidad de recibir orientación y apoyo legal, han expresado su gratitud de manera emotiva. Compartir el pan y la sal con Jorge Miranda y su equipo es un gesto que simboliza el aprecio y la valoración de su labor.

La labor del Lic. Jorge Luis Miranda Niño presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo y su equipo de abogados ha generado un impacto significativo en la comunidad. A través de asesorías jurídicas gratuitas, están llevando justicia y apoyo a las colonias de la ciudad, brindando acceso a la justicia a aquellos que más lo necesitan.

Esta iniciativa refleja el compromiso del Lic. Jorge Luis Miranda Niño y su equipo con la justicia social y el bienestar de la comunidad. Su dedicación y esfuerzo están haciendo una diferencia real en la vida de las personas, y es un ejemplo a seguir para todos.

La comunidad entera se une para agradecer al Lic. Jorge Luis Miranda Niño y su equipo por su incansable labor en pro de la justicia y el apoyo a las colonias de la ciudad. Su trabajo es un faro de esperanza para aquellos que buscan justicia y equidad.