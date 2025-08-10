El Dólar
Joven ignora señal de alto y provoca choque entre camionetas

El percance, ocurrido en la colonia Guerrero, dejó solo daños materiales

Autoridades de Tránsito responsabilizaron al conductor de 25 años por no respetar la señal vial. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado la tarde de este sábado en la colonia Guerrero dejó como saldo daños materiales considerables, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Melchor Ocampo y 5 de Febrero, donde un conductor ignoró un señalamiento de alto y provocó una colisión entre dos camionetas tipo Ford Ranger.

De acuerdo con los primeros reportes de Tránsito, el responsable fue identificado como Ángel Iván, de 25 años, quien manejaba una Ford Ranger modelo 2015. El joven circulaba de oriente a poniente por la calle 5 de Febrero y no respetó la señal de alto al llegar a la intersección.

Como consecuencia, fue impactado por otra camioneta Ford Ranger, modelo 2020, conducida por Fernando, de 72 años, quien tenía la vía libre al desplazarse de sur a norte por la avenida Melchor Ocampo.

A pesar del fuerte golpe, ninguno de los conductores resultó herido, por lo que no fue necesaria la intervención de servicios médicos. Ambas unidades sí registraron daños en la carrocería, particularmente en los costados y parte frontal.

Autoridades de Tránsito tomaron conocimiento del hecho y señalaron que el joven conductor será responsable de cubrir los daños ocasionados por no respetar el alto. El incidente vuelve a poner sobre la mesa la importancia de conducir con precaución, especialmente en zonas de alto tránsito.

