Sismo de magnitud 5.9 sacude zona fronteriza entre Guatemala y México

El movimiento telúrico, registrado a 100 kilómetros de Champerico, fue perceptible en varias regiones del país

Los temblores se sintieron en varias zonas de Guatemala y México. [X]

CIUDAD DE GUATEMALA.- Un sismo de magnitud 5.9 sacudió el sábado la costa del Pacífico de Guatemala. No hubo reportes inmediatos de daños.

El temblor ocurrió a las 15:40 hora local a unos 100 kilómetros (60 millas) al sur-suroeste de Champerico, Guatemala, a una profundidad de 9 kilómetros (6 millas), reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Según las redes sociales, el sismo fue sentido en la capital de Guatemala y otras zonas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) indicó que el sismo fue perceptible principalmente en el occidente de Guatemala, pero no se han registrado incidentes de consideración.

En las últimas semanas, Guatemala ha experimentado una serie de fuertes temblores. El 8 de julio, un sismo de magnitud 5,7 dejó siete fallecidos, más de 15,000 personas afectadas y daños en 2,170 viviendas en Sacatepéquez.

Los terremotos son comunes en Guatemala. El país centroamericano se encuentra sobre una importante zona de falla que sirve de límite entre las placas norteamericana y caribeña.

A finales de ese mismo mes, movimientos de 5.6 y 5.3 grados provocaron la muerte de dos personas en Jutiapa, en la frontera con El Salvador.