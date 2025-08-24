ITEA: Aprueban 28 personas exámenes para obtener certificación en primaria y secundaria

Nuevo Laredo, Tam.– Se llevó a cabo un nuevo programa de regularización en coordinación entre el Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos (ITEA) y la Secretaría de Bienestar Social, bajo el nombre de ‘Jornada por la Paz’, con la intención de atraer y apoyar a personas que truncaron sus estudios básicos. Esta actividad fue todo un éxito con la captación de 28 aspirantes.

“Lo considero que fue un éxito debido a la premura del tiempo. Tuvimos muy poco tiempo para poder darlo a conocer a la comunidad, sobre todo porque veníamos de un periodo vacacional de 15 días y tuvimos solamente cinco días para darle difusión. Afortunadamente, nos apoyó la Secretaría de Bienestar del Estado, donde ellos hicieron difusión en sus áreas de influencia y tuvimos 28 personas interesadas”, comentó Miguel Ángel Castillo Gutiérrez, coordinador del ITEA en Nuevo Laredo.

De acuerdo al titular del ITEA en la ciudad, ya se tiene los resultados de los 28 aspirantes, donde todos aprobaron. Cabe señalar que de esos 28 educandos: 19 mujeres y nueve hombres.

En cuanto a los exámenes que presentaron, 20 de ellos correspondió a educación secundaria y ocho a nivel de educación primaria. Durante la actividad llegaron dos personas adultas que no saben leer ni escribir, o sea, en situación de analfabetismo, quienes ese mismo día quedaron agregados y ya están acudiendo a un círculo de estudios donde primero tendrán que aprender a leer en tres o cuatro meses y, posteriormente, cursarán la educación primaria, la cual concluirán en un año.

“Entonces, este fue lo que tuvimos de resultados, todos aprobaron y afortunadamente tenemos que estas personas dentro de un mes y una semana aproximadamente realizaríamos una pequeña ceremonia para que reciban sus certificados y darle seguimiento a las ocho personas que presentaron educación primaria”, concluyó.