Man United sigue sin ganar en la Liga Premier tras empate en Fulham, Grealish inspira al Everton

Los Red Devils desperdiciaron la ventaja con un autogol y suman dos jornadas sin victorias, pese a millonarias incorporaciones ofensivas

Sasa Lukic del Fulham y Matheus Cunha del Manchester United pelean por el balón en el encuentro de la Liga Premier el domingo 24 de agosto del 2025. (Adam Davy/PA via AP)

CIUDA DE MÉXICO.- El Manchester United sigue buscando su primera victoria de la temporada en la Liga Premier después de desperdiciar la ventaja para empatar el domingo 1-1 en Fulham.

Everton se presentó en su nuevo hogar frente al agua en Bramley-Moore Dock con una victoria el domingo 2-0 sobre Brighton gracias a una impresionante actuación de Jack Grealish.

United buscaba construir sobre su alentador desempeño en la derrota ante el Arsenal en la jornada inaugural el fin de semana pasado y perdió la oportunidad de tomar la delantera en la primera mitad cuando Bruno Fernandes lanzó un penal por encima del travesaño momentos después de tropezar con el árbitro.

El United necesitó un autogol del delantero del Fulham Rodrigo Muniz, quien desvió un cabezazo en un tiro de esquina de Leny Yoro del United, para irse arriba a los 58 minutos.

El equipo de Ruben Amorim no pudo mantener la ventaja ya que el suplente Emile Smith Rowe empujó un centro de Alex Iwobi para el empate al 73.

Esto significa que ningún jugador del United ha marcado esta temporada tras un verano en el que el club gastó alrededor de 200 millones de libras (270 millones de dólares) en renovar su ataque con las incorporaciones de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, quien ingresó de cambio por segundo partido consecutivo.

Nueva era en el Everton

Grealish, quien fue cedido por el Manchester City en un intento por resucitar su carrera, dribló hacia el área y disparó un centro para que el extremo Iliman Ndiaye rematara de volea el primer gol de una nueva era para el Everton tras la emotiva salida del equipo de Goodison Park, su hogar de mucho tiempo. Coincidentemente, Ndiaye también anotó el último gol en Goodison en mayo.

Grealish firmó su segunda asistencia del encuentro al enviarle el balón a James Garner, quien anotó el segundo del encuentro desde fuera del área. El delantero inglés tiene el mismo número de asistencias que tuvo en sus dos últimas temporadas con el City en la Liga Premier.

El portero del Everton, Jordan Pickford, detuvo un penal de Danny Welbeck para el deleite de los 51.759 aficionados presentes en el nuevo estadio, que fue construido con la esperanza de llevar a un club que ha rendido por debajo de sus posibilidades en los últimos años a un nuevo nivel.

Fue la primera victoria de la temporada para el Everton, después de caer 1-0 ante Leeds en la jornada inaugural.

Le reclaman al Forest

Los aficionados del Crystal Palace no tuvieron miedo de expresar sus sentimientos sobre el Nottingham Forest durante el empate 1-1 en Selhurst Park.

El Palace, ganador de la Copa FA la temporada pasada, fue degradado de la Liga Europa a la Conference League el mes pasado por violar las reglas de la UEFA sobre propiedad de clubes, en una saga que el club cree fue influenciada por el Forest y su propietario Evangelos Marinakis, quien se benefició al ser promovido a la Europa League a expensas del Palace.

Con un cartel, se burlaron de Marinakis antes del partido y los bulliciosos seguidores del Palace también entonaron algunos cánticos abusivos que también apuntaron a la UEFA.

Ismaila Sarr dio la ventaja al Palace después de 37 minutos antes de que Callum Hudson-Odoi igualara al 57 para el Forest, cuyo entrenador Nuno Espírito Santo estuvo en el banquillo para el partido a pesar de las preocupaciones sobre su trabajo en medio de crecientes tensiones con Marinakis durante el verano.