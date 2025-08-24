Recibe CREDE montacargas para agilizar entrega de libros

Las autoridades educativas buscan que, a partir del 1 de septiembre, los libros estén en manos de los estudiantes. [Iván Zertuche/Líder Web]

Las autoridades educativas buscan que, a partir del 1 de septiembre, los libros estén en manos de los estudiantes. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– Ocupado y preocupado por siempre agilizar los trabajos a beneficio de los estudiantes del nivel básico, el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) César Bolaños Hernández, dio a conocer la entrega y recepción de un montacargas para agilizar y facilitar los trabajos para la entrega de libros de texto gratuitos, a los más de 75 mil estudiantes del nivel básico.

“El 11 de agosto recibimos el tan esperado y necesitado montacargas para nuestro almacén de libros y materiales educativos, y que será para el manejo de todos los libros de nuestros estudiantes de kínder, primaria, secundaria y telesecundaria en Nuevo Laredo”, manifestó contento el jefe del CREDE.

Así mismo hizo un extenso agradecimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya, así cómo también al gobierno municipal por su incondicional y puntual apoyo a la educación de este municipio, y a la gestión realizada por el propio CREDE de Nuevo Laredo.

Cabe señalar que hace unos días, Bolaños Hernández confirmó la recepción al 100% de todos los libros de texto gratuitos, desde preescolar, primaria y secundaria, por lo que se trabaja a marchas forzadas para que el 1 de septiembre estos libros ya estén en cada salón de cada escuela, esperando a sus propietarios en su regreso a clases.