Invitan a jóvenes a participar en el 1er Concurso Regional de Cine Circular ‘Cine Hecho Bola’

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) y en coordinación con la casa productora Bironga Films, invita a las y los jóvenes a participar en el Primer Concurso Regional de Cine Circular “Cine Hecho Bola”, una iniciativa que busca impulsar la creatividad, la educación sexual y la responsabilidad social a través del arte cinematográfico.

El certamen invita a crear un cortometraje circular de máximo un minuto de duración, con temática centrada en el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Con este formato innovador, se busca motivar a las y los participantes a romper los límites del cine tradicional y demostrar su talento para contar historias con conciencia social.

Las y los interesados podrán realizar su prerregistro hasta el 12 de noviembre y tendrán como fecha límite para entregar sus trabajos el 16 del mismo mes. La premiación se llevará a cabo el 22 de noviembre a las 17:00 horas. Habrá dos premios de 5 mil pesos cada uno: el Premio de la Crítica y el Premio del Público, además de constancias de participación para todos los concursantes.

Para registrarse y consultar las bases completas, las y los jóvenes pueden ingresar al siguiente enlace: https://forms.gle/VFk5t9wD919x3NRy7.

