Advierte EU colapso aéreo si persiste el cierre del gobierno federal

El secretario de Transporte alertó que la falta de pago a controladores podría reducir hasta 20% los vuelos antes del Día de Acción de Gracias

Un avión American Eagle de American Airlines pasa por la torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, el sábado 8 de noviembre de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)

Un avión American Eagle de American Airlines pasa por la torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, el sábado 8 de noviembre de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)

WASHINGTON.- El tráfico aéreo en Estados Unidos podría “reducirse a cuentagotas” si el cierre del gobierno federal se prolonga hasta la ajetreada temporada de viajes del Día de Acción de Gracias, advirtió el domingo el secretario de Transporte, Sean Duffy.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la semana pasada recortes de vuelos en los aeropuertos más concurridos del país, ya que algunos controladores de tráfico aéreo, que no han recibido su sueldo durante casi un mes, han dejado de presentarse a trabajar.

Las reducciones comenzaron el viernes con un 4% y aumentarán al 10% para el 14 de noviembre. Están en vigor de 6 de la mañana a 10 de la noche y afectan a todas las aerolíneas comerciales.

El domingo, 1.375 vuelos habían sido cancelados a las 10:30 a.m., hora de la costa este de Estados Unidos, según el sitio de seguimiento de aviones FlightAware. El sábado hubo más de 1.500 cancelaciones.

Duffy ha dicho que podrían necesitarse recortes adicionales de vuelos, quizás hasta un 20%, en especial si los controladores no reciben su sueldo por segunda vez consecutiva.

“Cada día menos controladores vienen a trabajar, cuanto más tiempo pasan sin un cheque de pago”, dijo Duffy en “Fox News Sunday”.

Y preparó a los estadounidenses para lo que podrían enfrentar durante la ajetreada temporada de vacaciones de Thanksgiving.

“Al mirar dos semanas hacia adelante, a medida que nos acercamos a los viajes de Acción de Gracias, creo que lo que va a suceder es que el tráfico aéreo se reducirá a cuentagotas, ya que todos quieren viajar para ver a sus familias”, dijo Duffy.

Con “muy pocos” controladores trabajando, “habrá unos pocos vuelos despegando y aterrizando” y miles de cancelaciones, agregó.

“Habrá una interrupción masiva. Creo que habrá muchos estadounidenses enojados. Creo que tenemos que ser honestos sobre hacia dónde va esto. No mejora”, indicó Duffy. “Empeorará hasta que estos controladores de tráfico aéreo reciban su sueldo”.

El gobierno ha tenido escasez de controladores de tráfico aéreo durante años, y múltiples administraciones presidenciales han intentado convencer a aquellos en edad de jubilación para que se queden. Duffy dijo que el cierre ha exacerbado el problema, llevando a algunos controladores a acelerar sus jubilaciones.

“Hasta 15 o 20 al día se están jubilando”, aseguró Duffy en CNN.

Dijo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, le envió un mensaje de texto con una oferta para prestar controladores de tráfico aéreo militares, pero no está claro si el personal está certificado para trabajar en sistemas civiles.

Duffy negó las acusaciones demócratas de que las cancelaciones de vuelos son una táctica política, diciendo que eran necesarias debido al aumento de la posibilidad de accidentes en un sistema sobrecargado.

“Necesitaba tomar medidas para mantener a la gente segura”, agregó Duffy. “Estoy haciendo lo que puedo en un lío que los demócratas han puesto en mi regazo”.