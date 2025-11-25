El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Invitan a jornada de vacunación Drive Thru para reforzar la salud este invierno

Se realizará este sábado 29 de noviembre en el Monumento a Fundadores

El formato drive thru permitirá que las y los asistentes reciban su dosis sin bajar de sus vehículos. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación drive thru que se realizará este sábado 29 de noviembre, con el objetivo de reforzar la protección de las familias durante la temporada invernal. Esta iniciativa es impulsada por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la salud pública.

La actividad se llevará a cabo en el Monumento a Fundadores, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, donde personal de salud aplicará las vacunas contra la influenza disponible para personas desde los seis meses de edad y la vacuna contra el neumococo dirigida a adultos mayores de 60 años.

El formato drive thru permitirá que las y los asistentes reciban su dosis sin bajar de sus vehículos, ofreciendo un proceso ágil, seguro y accesible para toda la población. Las autoridades municipales reiteraron el llamado a aprovechar esta jornada y protegerse a tiempo ante las enfermedades respiratorias propias de la temporada.

Realizan con éxito la gran final del concurso ‘Cantando en el Mercado’ en el Centro Histórico
Miss Costa de Marfil renuncia a su título de Miss Universo África y Oceanía

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.