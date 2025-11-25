Invitan a jornada de vacunación Drive Thru para reforzar la salud este invierno

El formato drive thru permitirá que las y los asistentes reciban su dosis sin bajar de sus vehículos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación drive thru que se realizará este sábado 29 de noviembre, con el objetivo de reforzar la protección de las familias durante la temporada invernal. Esta iniciativa es impulsada por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la salud pública.

La actividad se llevará a cabo en el Monumento a Fundadores, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, donde personal de salud aplicará las vacunas contra la influenza disponible para personas desde los seis meses de edad y la vacuna contra el neumococo dirigida a adultos mayores de 60 años.

El formato drive thru permitirá que las y los asistentes reciban su dosis sin bajar de sus vehículos, ofreciendo un proceso ágil, seguro y accesible para toda la población. Las autoridades municipales reiteraron el llamado a aprovechar esta jornada y protegerse a tiempo ante las enfermedades respiratorias propias de la temporada.