Realizan con éxito la gran final del concurso ‘Cantando en el Mercado’ en el Centro Histórico

Nuevo Laredo, Tam.- El Centro Histórico de Nuevo Laredo se convirtió en el escenario perfecto para una verdadera fiesta musical con la final del concurso de Karaoke “Cantando en el Mercado”, organizado por la Dirección de Turismo, que reunió a decenas de familias, visitantes y amantes del canto que acudieron para disfrutar de una noche llena de talento y ambiente festivo.

Desde las primeras interpretaciones, los finalistas hicieron vibrar el lugar con su energía y dominio del escenario, mientras el público acompañaba con aplausos, coros y ovaciones cada presentación.

El colorido del Centro Histórico, la música en vivo y el entusiasmo de los asistentes crearon el marco ideal para cerrar con broche de oro esta competencia que buscó impulsar el talento local.

Tras una noche repleta de emociones, los jueces deliberaron y dieron a conocer a los ganadores. El primer lugar fue para Ericka Gabriela Luna Bernardino, quien conquistó al público y al jurado con su interpretación y recibió un premio de 10 mil pesos. El segundo lugar quedó en manos de Sofía Rendón Arreazola, acreedora a un premio de 7 mil pesos, mientras que el joven Diego Tadeo Vázquez obtuvo el tercer lugar y un reconocimiento de 5 mil pesos por su destacada participación.

El ambiente festivo se mantuvo hasta el último minuto. La celebración culminó con la presentación especial de la Sonora Palomares, que llenó de ritmo la plaza y puso a bailar a todos los presentes, cerrando así una noche que reafirma la vitalidad cultural del Centro Histórico y el impulso del Gobierno Municipal a las actividades que fortalecen la convivencia y el talento de la comunidad.