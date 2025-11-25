El Dólar
Promueve IMJUVE salud sexual a través del Primer Concurso de Cine Circular

Más de diez jóvenes presentaron sus trabajos, donde se reconoció el talento y la creatividad de las nuevas generaciones

Los reconocimientos y premios fueron entregados por el director general del IMJUVE, Jesús Espinoza, en representación de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo, a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) y en coordinación con la casa productora Bironga Films, llevó a cabo la proyección de los cortometrajes participantes del Primer Concurso de Cine Circular. Más de diez jóvenes presentaron sus trabajos en las instalaciones del IMJUVE, donde se reconoció el talento y la creatividad de las nuevas generaciones.

La convocatoria del concurso fue lanzada a inicios de noviembre con el propósito de impulsar un formato innovador en la región mediante el uso de videos circulares. Esta dinámica permitió a los participantes explorar nuevas formas narrativas y, al mismo tiempo, abordar un tema de alta relevancia social: la salud sexual y reproductiva. El certamen buscó fomentar la creatividad y abrir más espacios de expresión para las juventudes, promoviendo mensajes de concientización a través del lenguaje cinematográfico.

Los cortometrajes fueron difundidos en redes sociales y evaluados por un jurado especializado en cine, imagen y salud sexual. Se entregaron 10 mil pesos en premios, divididos en dos categorías: cinco mil pesos para el trabajo mejor calificado por el jurado y cinco mil pesos para el video con mayor número de reacciones en todas las plataformas del IMJUVE.

A la jornada de proyección, reconocimiento y premiación asistieron los jóvenes concursantes acompañados de familiares, amigos y público interesado en conocer las producciones.

El panel de jurados estuvo integrado por el Víctor Martell, Jefe de Proyectos Especiales del IMJUVE; Juan Francisco Ortiz, responsable del área de salud sexual y reproductiva del Distrito V de Salud para el Bienestar; Dario Duarte, director general de Bironga Films; así como Hiram Vázquez e Isaac Alcalá, director de IsArt Producciones.

Durante la ceremonia se destacaron los trabajos de jóvenes como Hugo Parra Pérez, Yerik Luna, Jazmín de la Cruz, Joel Leal, Gera Caballero y Leo Fernando Mendoza, entre otros.

Los reconocimientos y premios fueron entregados por el director general del IMJUVE, Jesús Espinoza, en representación de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, reafirmando el compromiso del gobierno con la creatividad juvenil y la promoción de la salud sexual a través de proyectos innovadores como este.

