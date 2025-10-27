El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Invitan a Festival del Día de Muertos en los panteones municipales

Las actividades iniciarán a las 4:00 de la tarde en el Nuevo Panteón Municipal

La entrada será completamente gratuita. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Arte y Cultura, invita a la ciudadanía a celebrar nuestras tradiciones en el Festival del Día de Muertos 2025, que se llevará a cabo este sábado 2 de noviembre en el Panteón Municipal Antiguo y el Nuevo Panteón Municipal.

Las actividades iniciarán a las 4:00 de la tarde en el Nuevo Panteón Municipal, ubicado en Camposanto 667 de la colonia Enrique Cárdenas González, donde el público podrá disfrutar de un espectáculo de danza y música en vivo a cargo de alumnos de las diferentes casas de la cultura.

Más tarde, a partir de las 7:00 de la tarde, el Panteón Municipal Antiguo se convertirá en escenario para una puesta en escena de la Compañía de Teatro Adolfo López Mateos y un espectáculo folclórico del ballet Macehuani del CBTIS 137, que llenarán de vida y color este emblemático espacio.

La entrada será completamente gratuita, por lo que se invita a las familias neolaredenses a participar y disfrutar de esta celebración llena de tradición, arte y cultura, que honra la memoria de quienes han partido y fortalece nuestras raíces mexicanas.

Congrega Rodada Joven por la Paz y Contra las Adicciones a decenas de participantes
Reconoce UTM a docente por ganar Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2025

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.