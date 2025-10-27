Invitan a Festival del Día de Muertos en los panteones municipales

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Arte y Cultura, invita a la ciudadanía a celebrar nuestras tradiciones en el Festival del Día de Muertos 2025, que se llevará a cabo este sábado 2 de noviembre en el Panteón Municipal Antiguo y el Nuevo Panteón Municipal.

Las actividades iniciarán a las 4:00 de la tarde en el Nuevo Panteón Municipal, ubicado en Camposanto 667 de la colonia Enrique Cárdenas González, donde el público podrá disfrutar de un espectáculo de danza y música en vivo a cargo de alumnos de las diferentes casas de la cultura.

Más tarde, a partir de las 7:00 de la tarde, el Panteón Municipal Antiguo se convertirá en escenario para una puesta en escena de la Compañía de Teatro Adolfo López Mateos y un espectáculo folclórico del ballet Macehuani del CBTIS 137, que llenarán de vida y color este emblemático espacio.

La entrada será completamente gratuita, por lo que se invita a las familias neolaredenses a participar y disfrutar de esta celebración llena de tradición, arte y cultura, que honra la memoria de quienes han partido y fortalece nuestras raíces mexicanas.