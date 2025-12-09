El Dólar
Invitan a disfrutar del ‘Viveros Mágico’ esta temporada

Espacio totalmente transformado para vivir el espíritu de la temporada decembrina, disponible hasta el 6 de enero

El tradicional Parque Viveros se convirtió en un escenario lleno de luz y color. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a todas las familias a disfrutar del “Viveros Mágico”, un espacio totalmente transformado para vivir el espíritu de la temporada decembrina, que estará disponible hasta el 6 de enero.

El tradicional Parque Viveros se convirtió en un escenario lleno de luz y color, donde los visitantes podrán recorrer un ambiente festivo que incluye un mega pino navideño, más de 200 figuras gigantes y más de 200 mil luces LED, instaladas para crear una experiencia visual única.

Niñas, niños y adultos podrán tomarse fotos del recuerdo en los diferentes túneles de luces, admirar un Oso Ted gigante interactivo, el trineo de Santa, un reloj cucú interactivo, renos gigantes, esferas monumentales y muchas otras figuras que llenan de magia cada rincón del parque.

El Viveros Mágico estará abierto de lunes a viernes de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, con acceso totalmente gratuito, para que todas las familias puedan disfrutar de este espacio seguro, iluminado y lleno de alegría.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a vivir esta experiencia y compartir la magia de la temporada en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

