Detienen a César Duarte para enfrentar proceso por presunto lavado de dinero

La captura del político mexicano, de 62 años, se realizó en Chihuahua, estado fronterizo con Texas, en cumplimiento de una orden de aprehensión que emitió un juez del Estado de México en mayo de 2024. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador mexicano César Duarte fue apresado el lunes en el norte del país para enfrentar un proceso por su presunta responsabilidad en un esquema de lavado de dinero de procedencia ilícita.

La detención del exgobernador del estado norteño de Chihuahua fue anunciada en un comunicado por la Fiscalía General de la República (FGR) que difundió en su cuenta de X la nueva titular de esa dependencia, Ernestina Godoy.

En el escrito el exfuncionario fue identificado como César “N”, en cumplimiento de las regulaciones locales. Un agente federal, que pidió no ser identificado por no estar autorizado a comentar sobre el caso, confirmó a The Associated Press que el detenido es César Duarte.

La FGR indicó que el exfuncionario, que fue extraditado hace más de tres años de Estados Unidos, fue detenido por su probable intervención como servidor público en Chihuahua en un “esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita”.

La captura del político mexicano, de 62 años, se realizó en Chihuahua, estado fronterizo con Texas, en cumplimiento de una orden de aprehensión que emitió un juez del Estado de México en mayo de 2024.

Desde octubre del año pasado México había tramitado ante Estados Unidos la autorización para procesar a Duarte por otros delitos —peculado y asociación delictuosa— por los que fue extraditado en junio de 2022, pero no fue sino hasta el pasado 4 de diciembre cuando se concedió la solicitud, refirió el comunicado.

Duarte, quien fue gobernador en Chihuahua entre 2010 y 2016 por el tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó a Estados Unidos junto a su familia en 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. Cuatro años después el político fue detenido por las autoridades estadounidenses y tras un largo proceso judicial fue enviado a México.

A mediados del año pasado un tribunal le otorgó el beneficio de libertad condicional para enfrentar bajo arraigo domiciliario un juicio por presunto peculado y asociación delictiva.

En las últimas dos décadas México ha acumulado una lista de al menos 17 exgobernadores que fueron apresados por hechos de corrupción.