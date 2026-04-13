Pemex dice que controló derrame de diésel en su refinería de Houston

Y que tardará cerca de dos días la limpieza total del área

La reducción de la pesada deuda de la petrolera tiene que ver con los apoyos de cerca de 22.647 millones de dólares que otorgó el año pasado la Secretaría de Hacienda a Pemex para la recompra de deuda y la emisión de notas precapitalizadas. [Agencias]

La reducción de la pesada deuda de la petrolera tiene que ver con los apoyos de cerca de 22.647 millones de dólares que otorgó el año pasado la Secretaría de Hacienda a Pemex para la recompra de deuda y la emisión de notas precapitalizadas. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La petrolera estatal mexicana anunció el lunes que se logró controlar el derrame de diésel ocurrido la víspera en un muelle de su refinería Deer Park ubicada en Houston y que tardará cerca de dos días la limpieza total del área.

Petróleos Mexicanos (Pemex) dijo en un comunicado que la liberación del combustible fue ocasionada por la interacción de dos barcos privados, uno que era abastecido con diésel y otro que acababa de completar su carga y se dirigía a la salida del canal de navegación.

El evento ocurrió a menos de dos años de otro accidente en Deer Park en el que murieron dos trabajadores por una fuga de ácido sulfhídrico.

Tras el derrame la refinería activó sus protocolos e informó a la comunidad y a las autoridades correspondientes.

Pemex informó que las reparaciones del accidente y la limpieza total del área afectada por el derrame se extenderá aproximadamente dos días y descartó impactos en el canal de navegación de Houston.