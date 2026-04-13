Britney Spears ingresa a centro de tratamiento por abuso de sustancias

ARCHIVO - Britney Spears llega al estreno en Los Ángeles de "Once Upon a Time in Hollywood," el 22 de julio de 2019. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

ARCHIVO - Britney Spears llega al estreno en Los Ángeles de "Once Upon a Time in Hollywood," el 22 de julio de 2019. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

LOS ÁNGELES (AP) — Britney Spears ha ingresado en un centro de tratamiento por abuso de sustancias poco más de un mes después de que fuera arrestada bajo sospecha de que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Un representante de Spears indicó en un correo electrónico a The Associated Press el domingo que la superestrella del pop, de 44 años, ingresó voluntariamente en el centro.

Agentes de la Patrulla de Carretera de California recibieron un reporte el 5 de marzo de que un BMW circulaba a gran velocidad y de manera errática por la autopista 101 en el condado Ventura, cerca de la línea con el condado Los Ángeles, informó la CHP.

Spears, que vive en la zona, se sometió a una serie de pruebas de sobriedad en el lugar y fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos de una combinación de alcohol y drogas, señalaron las autoridades. Fue trasladada a una cárcel del condado y quedó en libertad varias horas después.

Los investigadores remitieron el caso el 23 de marzo a la Fiscalía de Distrito del condado Ventura, que planea tomar una decisión sobre los cargos contra Spears antes de una fecha de audiencia programada para el 4 de mayo.

Un representante en ese momento calificó las acciones de Spears como “completamente inexcusables” y manifestó que, idealmente, sería “el primer paso en un cambio largamente postergado que debía ocurrir en la vida de Britney”.

Spears ha dejado en gran medida de lado su carrera musical. No ha salido de gira en casi ocho años y no ha publicado un álbum en casi una década.

Spears recuperó el control de las decisiones de su vida y de sus finanzas en 2021, cuando se disolvió una tutela ordenada por un tribunal tras casi 14 años. Dos años después, publicó unas memorias superventas, “The Woman in Me”.