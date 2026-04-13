El papa dice que no le teme a Trump

Y cita los Evangelios en su disputa sobre la guerra en Irán

El papa León XIV celebra su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

El papa León XIV celebra su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (AP) — El papa León XIV respondió el lunes al presidente Donald Trump, que había arremetido contra él por la guerra con Irán, diciendo a reporteros que no teme al gobierno de Trump y que sus llamados a la paz y la reconciliación están arraigados en el Evangelio.

“Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, creo que es no entender cuál es el mensaje del Evangelio”, dijo León a The Associated Press a bordo del avión papal rumbo a Argelia. “Y lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo hoy”.

El primer papa de la historia nacido en Estados Unidos subrayó que no estaba haciendo un ataque directo contra Trump ni contra nadie más con su llamado general a la paz y sus críticas a la “ilusión de omnipotencia” que está avivando la guerra en Irán y otros conflictos en todo el mundo.

“No entraré en debate. Las cosas que digo ciertamente no están destinadas como ataques contra nadie. El mensaje del Evangelio es muy claro: ‘Bienaventurados los que trabajan por la paz’”, declaró el pontífice.

“No me apartaré de anunciar el mensaje del Evangelio e invitar a todas las personas a buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación, y buscar maneras de evitar la guerra siempre que sea posible”.

Hablando con otros reporteros, añadió: “No tengo miedo del gobierno de Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio, que es por lo que trabaja la Iglesia”.

“No somos políticos. No vemos la política exterior desde la misma perspectiva que él pueda tener”, indicó el papa. “Seguiré pronunciándome con firmeza contra la guerra, buscando promover la paz, promoviendo el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas”.

“Demasiadas personas están sufriendo hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe levantarse y decir que hay una mejor manera”, señaló.

Trump dice que León no está “haciendo un muy buen trabajo”

El presidente estadounidense criticó al pontífice en redes sociales el domingo por la noche, diciendo que no creía que el líder mundial de la Iglesia católica estuviera “haciendo un muy buen trabajo” y que “es una persona muy progresista”, al tiempo que también sugirió que el pontífice debería “dejar de complacer a la Izquierda Radical”.

En su vuelo de regreso a Washington desde Florida, Trump utilizó una extensa publicación en redes sociales para criticar duramente al pontífice, y luego siguió haciéndolo después de bajar del avión, en comentarios en la pista a reporteros.

“No soy fan del papa León”, apuntó.

Los comentarios de Trump se produjeron después que León XIV sugiriera durante el fin de semana que una “ilusión de omnipotencia” está avivando la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. Si bien no es inusual que papas y presidentes estén en desacuerdo, es sumamente raro que el papa critique directamente a un mandatario estadounidense —y la mordaz respuesta de Trump es igualmente poco común, si no más.

“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario norteamericano en redes sociales, y añadió: “No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

Políticos italianos de todo el espectro mostraron su solidaridad con León. La primera ministra Giorgia Meloni envió un mensaje de apoyo a su misión de paz, mientras que la líder del principal partido de oposición Elly Schlein fue más directa, calificando los ataques de Trump de “extremadamente graves”.

Trump sostuvo que “no nos gusta un papa que diga que está bien tener un arma nuclear”. Luego publicó una imagen que sugería que él tenía poderes similares a los de un santo, parecidos a los de Jesucristo. Con una túnica de estilo bíblico, se ve a Trump imponiendo las manos sobre un hombre postrado en cama al tiempo que la luz emana de sus dedos, mientras un soldado, una enfermera, una mujer rezando y un hombre barbudo con una gorra de béisbol observan con admiración. El cielo arriba está lleno de águilas, una bandera estadounidense e imágenes vaporosas.

La oposición de León a la guerra irritó a Trump

Todo eso ocurrió luego que León XIV presidiera un servicio vespertino de oración en la basílica de San Pedro el sábado, el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones cara a cara en Pakistán durante un frágil alto el fuego, con el vicepresidente JD Vance encabezando la delegación estadounidense. Vance es católico y recientemente publicó un libro sobre su fe.

Durante su servicio vespertino de oración, el papa no mencionó por su nombre a Estados Unidos ni a Trump, pero el tono y el mensaje parecieron dirigidos a Trump y a funcionarios estadounidenses, quienes se han jactado de la superioridad militar de Estados Unidos y han justificado la guerra en términos religiosos.

León XIV —quien está en un viaje de 11 días a África a partir del lunes — ha dicho previamente que Dios “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”. También ha citado un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías, diciendo que “cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos”.

Antes del alto el fuego, cuando Trump advirtió de ataques masivos contra plantas eléctricas iraníes y otra infraestructura y que “una civilización entera morirá esta noche”, León describió tal amenaza como “realmente inaceptable”.

En su publicación en redes sociales el domingo por la noche, sin embargo, Trump fue mucho más allá de la guerra en Irán al criticar a León.

El presidente escribió: “No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que estaba enviando cantidades masivas de drogas a Estados Unidos”. Eso fue una referencia a que el gobierno de Trump había derrocado al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

“No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, EN UNA APLASTANTE VICTORIA”, añadió Trump, haciendo referencia a su victoria electoral de 2024.

También sugirió en la publicación que León XIV sólo obtuvo su cargo “porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump”.

“Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”, escribió Trump, y añadió: “León debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la Izquierda Radical y centrarse en ser un gran papa, no un político. ¡Le está haciendo mucho daño y, más importante, le está haciendo daño a la Iglesia católica!”.

En sus comentarios posteriores a reporteros, Trump mantuvo las críticas, diciendo de León: “No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. Le gusta el crimen, supongo”, y añadió: “Es una persona muy progresista”.

Los obispos dicen que el papa no es un político

El arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, emitió un comunicado diciendo que estaba “desalentado” por los comentarios de Trump.

“El papa León no es su rival; ni el papa es un político. Es el Vicario de Cristo que habla desde la verdad del Evangelio y por el cuidado de las almas”, aseguró Coakley.

La Conferencia Episcopal Italiana expresó su pesar por las palabras de Trump y subrayó que el papa “no es un contraparte político, sino el sucesor de Pedro, llamado a servir al Evangelio, la verdad y la paz”.

En las elecciones de 2024, Trump ganó el 55% del voto del electorado católico, según AP VoteCast, una amplia encuesta a votantes. Pero el gobierno de Trump también tiene vínculos estrechos con líderes protestantes evangélicos conservadores y ha afirmado contar con respaldo celestial para la guerra en Irán.

El secretario de Defensa Pete Hegseth instó a los estadounidenses a rezar por la victoria “en el nombre de Jesucristo”. Y, cuando se le preguntó a Trump si creía que Dios aprobaba la guerra, dijo: “Sí, lo creo, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno y Dios quiere ver que la gente sea atendida”.