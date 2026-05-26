Disminuye riesgo de explosión química tras emergencia industrial en California

Un tanque dañado es rociado con agua en GKN Aerospace en Garden Grove, California, el domingo 24 de mayo de 2026, después de que el tanque, que contiene un producto químico para fabricar piezas de plástico, se sobrecalentara el jueves. (AP Foto/Ethan Swope)

Un tanque dañado es rociado con agua en GKN Aerospace en Garden Grove, California, el domingo 24 de mayo de 2026, después de que el tanque, que contiene un producto químico para fabricar piezas de plástico, se sobrecalentara el jueves. (AP Foto/Ethan Swope)

CALIFORNIA.- Las autoridades de emergencia levantaron el lunes una orden de evacuación para algunas de las personas que viven cerca de un tanque dañado que contiene sustancias químicas peligrosas en el sur de California, luego de que las temperaturas en su interior bajaron lo suficiente como para eliminar el riesgo de una explosión catastrófica.

Ya no existe riesgo de un estallido así del tanque —el cual contiene metacrilato de metilo— en la planta de GKN Aerospace Transparency Systems en Garden Grove, cerca de Los Ángeles, explicó el jefe de división de la Autoridad de Bomberos del condado Orange, Craig Covey, durante una conferencia de prensa.

Las autoridades les ordenaron a unos 50.000 residentes de Garden Grove evacuar sus hogares el jueves después de que el contenedor se sobrecalentó y se acumuló presión en su interior. Una fisura que fue descubierta el domingo ha aliviado parte de esa presión, y la temperatura del gas altamente inflamable sigue disminuyendo, dijeron las autoridades.

Una evaluación nocturna del tanque —que contiene entre 22.700 y 26.500 litros (6.000 y 7.000 galones) de metacrilato de metilo— produjo “noticias increíblemente positivas”, dijo Covey más temprano el lunes, aunque aclaró que el riesgo para la seguridad pública “continúa”.

Las autoridades no habían detectado niveles peligrosos de sustancias químicas el lunes.

Los funcionarios indicaron que era necesario que el contenedor se enfriara para evitar una filtración tóxica o una explosión. El interior se había enfriado a 33,9 grados Celsius (93 Fahrenheit), explicó Covey el lunes, un día después de que la temperatura alcanzó 37,7 grados (100 Fahrenheit).

Persisten los riesgos ambientales

A la larga, el tanque podría enfriarse lo suficiente como para que las cuadrillas puedan estabilizarlo y drenar el material restante de manera segura sin provocar una chispa o ignición, explicó Andrew Whelton, profesor de ingeniería de la Universidad Purdue que ha estudiado la contaminación ambiental.

Advirtió que todavía existe cierto riesgo de una explosión mientras la sustancia química en el interior siga estando caliente y reactiva. Dijo que las temperaturas deben descender más cerca de los niveles ambientales —aproximadamente de 15,6 a 21,1 ºC (de 60 a 70 ºF)— antes de que se considere que las condiciones son significativamente más seguras.

Después de que el tanque se sobrecalentó el jueves y se acumuló presión en su interior, las autoridades dijeron que comenzó a liberar vapores. A medida que aumenta la temperatura adentro, el metacrilato de metilo —que se utiliza para fabricar plásticos— pasa de estado líquido a gaseoso, lo que incrementa la presión y el riesgo de un estallido, explicó Whelton.

Es posible que parte del metacrilato de metilo ya se haya convertido en un plástico estable similar al plexiglás, reduciendo el riesgo dentro del contenedor, observó.

La liberación de presión probablemente permitió la salida de al menos una cantidad de la sustancia química a la atmósfera, y lo que los equipos de respuesta pueden detectar depende en parte del tipo y la ubicación de los dispositivos de monitoreo.

“Si el dispositivo no está a un costado del tanque, entonces no es necesariamente sorprendente que ellos no estén detectando altas concentraciones de sustancias químicas”, expresó Whelton.

La exposición al metacrilato de metilo puede causar problemas respiratorios graves, problemas neurológicos e irritación en la piel, los ojos y la garganta, según una hoja informativa de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Funcionarios de salud del condado Orange aseguraron que la sustancia química es fácil de oler, y que las personas podrían percatarse de ella en un área amplia sin sufrir daños.

Los residentes sienten alivio tras escuchar la actualización más reciente

Las autoridades no han definido qué podría significar una explosión catastrófica, pero dijeron el lunes que el peor escenario está descartado.

Kim Yen, una jubilada que fue obligada a evacuar su casa en Garden Grove, dijo que ha seguido de cerca las noticias y se sintió aliviada al enterarse de que lo peor ha quedado atrás.

“Estoy feliz y muchos de nosotros estamos felices pero, aun así, seguimos estando evacuados”, apuntó.

Yen, que vive a dos cuadras de la planta, indicó que está lista para regresar a casa, pero primero quiere estar segura de que estará a salvo. Y, señaló, ha estado preocupada por las cuadrillas de emergencia.

“Ellos realmente son nuestros héroes”, puntualizó.

El estacionamiento estaba lleno el lunes en un amplio parque en Fountain Valley, al suroeste de Garden Grove, mientras la gente buscaba refugio en un albergue improvisado allí o instalaba tiendas de campaña afuera. Otras personas se reunieron en el parque para disfrutar del Día de los Caídos en Guerras.

GKN es una empresa británica que abastece a fabricantes de aeronaves

GKN Aerospace Transparency Systems, propietaria de la planta, es una compañía británica que fabrica ventanas de cabina, cubiertas transparentes para cabinas y parabrisas para aeronaves militares y comerciales.

Especialistas técnicos de GKN Aerospace y la Autoridad de Bomberos del condado Orange retiraron aislamiento de la parte exterior del tanque para ayudar a enfriar su contenido, según un comunicado de GKN Aerospace difundido el lunes.

“Ofrecemos nuestras disculpas por las alteraciones en curso que ha causado este incidente, y nuestra prioridad sigue siendo su resolución segura, para que los residentes puedan regresar a sus hogares lo más pronto posible”, expresó.

Según su sitio web, la compañía emplea a unas 16.000 personas en 32 plantas ubicadas en 12 países, y suministra tecnología y componentes utilizados por los principales fabricantes de aeronaves comerciales y militares en todo el mundo.

Se desconoce cuándo reanudarán operaciones.

GKN Aerospace acordó en 2025 pagar a los reguladores estatales más de 900.000 dólares para resolver infracciones relacionadas con el mantenimiento de registros, problemas de permisos y emisiones de óxidos de nitrógeno, según un informe en el sitio web del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur.

La fabricación de aeronaves es vulnerable a interrupciones en la cadena de suministro

Las afectaciones en instalaciones que producen componentes especializados para aeronaves pueden ser difíciles de absorber para la industria aeroespacial global, pues las cadenas de suministro están altamente concentradas y ya se encuentran bajo presión, expresó Richard Aboulafia, director general de la firma de consultoría aeroespacial AeroDynamic Advisory.

Aboulafia hizo notar que la fabricación aeroespacial es distinta a la de muchas otras industrias, porque las tasas de producción de aeronaves son relativamente bajas, por lo que sólo hay un pequeño número de proveedores para muchas piezas y sistemas especializados.

“No hay mucho margen de maniobra en el sistema”, apuntó.