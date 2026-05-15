Nombra Sheinbaum nuevo director de Pemex en medio de presión financiera

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección general de Pemex. Asume Juan Carlos Carpio Fragoso, actual director de Finanzas. [Agencias]

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección general de Pemex. Asume Juan Carlos Carpio Fragoso, actual director de Finanzas. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum nombró el jueves un nuevo director de Petróleos Mexicanos en medio del proceso de reestructuración de la empresa estatal, cuyas finanzas se encuentran comprometidas.

En un video que difundió en su cuenta en la red social X, Sheinbaum indicó que Juan Carlos Carpio Fragoso, actual director de Finanzas de Pemex, asumirá como nuevo director general de la petrolera en reemplazo de Víctor Rodríguez, quien decidió separarse del cargo para retornar a sus actividades académicas. Rodríguez acordó lo anterior con la presidenta cuando ella comenzó su mandato en octubre de 2024.

El exdirector seguirá apoyando al gobierno desde el Instituto de Electricidad y Energías Limpias, precisó la mandataria.

La salida de Rodríguez se da un día después que la agencia calificadora de riesgo S&P Global Ratings degradó la perspectiva de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, de estable a negativa.

La agencia ratificó la calificación crediticia de la petrolera, pero reconoció que su “estructura de capital es insostenible, dada su escasa liquidez y su elevado apalancamiento”.

Pemex cerró 2025 con una deuda de unos 84.500 millones de dólares, lo que representó un descenso de 13,4% en comparación con el año previo. La reducción de la pesada deuda de la petrolera tuvo que ver con los apoyos de cerca de 22.647 millones de dólares que le otorgó el año pasado la Secretaría de Hacienda para la recompra de deuda y la emisión de notas precapitalizadas.

En noviembre de 2024, Sheinbaum anunció un plan de “austeridad” para reducir los gastos de Pemex en unos 2.500 millones de dólares, ello mediante el recorte de costos y la eliminación de empresas filiales.

Desde hace años la empresa estatal ha enfrentado una complicada situación financiera, la cual ha golpeado los ingresos petroleros de México, que por décadas fueron fundamentales para el país y llegaron a representar cerca del 40% del presupuesto de egresos del gobierno federal.

La caída en la producción —que ronda actualmente 1,6 millones de barriles diarios— y las limitadas finanzas de Pemex hicieron que los aportes de la petrolera al presupuesto federal se ubicaran debajo de 15% durante 2025.

S&P anunció el pasado martes que cambió de estable a negativa la perspectiva crediticia de México ante el lento crecimiento económico y el aumento de la deuda pública del país, pero ratificó las calificaciones de crédito soberano en moneda extranjera y local.