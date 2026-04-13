El torneo ‘play-in’ decidirá los 4 últimos puestos de playoffs de la NBA

En cada partido, un equipo asegurará un puesto de playoffs y/o quedará eliminado de la contienda por la postemporada

Erik Spoelstra, entrenador del Heat de Miami, escucha al centro Kel'el Ware (7) durante el segundo tiempo del partido contra los Wizards de Washington, el domingo 4 de abril de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier)

Erik Spoelstra, entrenador del Heat de Miami, escucha al centro Kel'el Ware (7) durante el segundo tiempo del partido contra los Wizards de Washington, el domingo 4 de abril de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier)

Para el Heat de Miami, estas son las malas noticias: juegan otra vez en el torneo de ‘play-in’

Y para el Heat, también algunas buenas noticias: están otra vez en el torneo de ‘play-in’.

El ‘play-in’, donde se decidirán los últimos cuatro puestos de playoffs— se ha convertido en una tradición no deseada para Miami, que participa en la etapa por cuarta temporada consecutiva. El Heat lo usó como trampolín hacia los playoffs en cada uno de los últimos tres años, y necesitará ganar dos partidos como visitante esta semana para prolongar esa racha.

“Es angustiante. Es una locura. Tienes que aceptarlo por completo”, afirmó Erik Spoelstra, el técnico del Heat. “Te hace sentir vivo, eso seguro, si eres un competidor. … Una vez que estás ahí, es emocionante. Y tienes que aceptar la competencia, abrazar cómo cada posesión realmente importa. Es un séptimo partido. Así que solo quiero que nuestros muchachos asuman ese desafío”.

También en el grupo: Charlotte, Orlando y Filadelfia en la Conferencia Este, junto con Golden State, los Clippers de Los Ángeles, Portland y Phoenix en la Conferencia Oeste.

Los Clippers tienen la oportunidad de llegar a los playoffs después de un desastroso inicio de 6-21 en la temporada.

“Es un gran logro”, resumió Tyronn Lue, entrenador de los Clippers.

El calendario

— Este: Miami (10) en Charlotte (9), martes

— Oeste: Portland (8) en Phoenix (7), martes

— Este: Orlando (8) en Filadelfia (7), miércoles

— Oeste: Golden State (10) en LA Clippers (9), miércoles

Cómo funciona

En cada partido, un equipo asegurará un puesto de playoffs y/o quedará eliminado de la contienda por la postemporada.

— Los perdedores de los partidos Miami-Charlotte y Golden State-LA Clippers quedan eliminados.

— Los ganadores de los partidos Portland-Phoenix y Orlando-Filadelfia pasan a ser los sembrados 7 del cuadro de playoffs (en el Este enfrentarán a Boston en la primer ronda; en el Oeste enfrentarán a San Antonio.

— El perdedor de Orlando-Filadelfia recibirá al ganador de Miami-Charlotte el viernes para determinar el sembrado 8 en el Este y quién enfrentará al primero Detroit en la primera ronda. El equipo que pierda ese partido queda eliminado.

— El perdedor de Portland-Phoenix recibirá al ganador de Golden State-LA Clippers el viernes para determinar el sembrado 8 en el Oeste y quién enfrentará al primero Oklahoma City en la primera eonda. El equipo que pierda ese partido queda eliminado.

Actuaciones previas en el ‘play-in’

Phoenix hace su primera aparición en el torneo de ‘play-in’. Los otros siete equipos han estado allí al menos una vez antes.

Miami y Golden State están a punto de disputar su cuarta participación en el ‘play-in’. Charlotte está en esta ronda por tercera vez, mientras que esta es la segunda presencia para Orlando, Filadelfia, Portland y los Clippers.

El Heat tiene marca de 4-2 en partidos de ‘play-in’. Orlando, Filadelfia y Portland están 1-0, Golden State está 1-3, mientras que Charlotte y los Clippers están ambos 0-2.

Portland ganó el primer partido de ‘play-in’ de la historia —ante Memphis en la burbuja en 2020, en lo que se convirtió en unos playoffs de un solo juego. La liga adoptó el formato actual del ‘play-in’, con ocho equipos compitiendo por cuatro plazas, en 2021.

Miami en Charlotte, martes

Serie de la temporada: Miami, 3-1.

BetMGM Sportbook: Charlotte por 5,5.

En juego: El ganador avanza a un partido de eliminación el viernes. El perdedor queda fuera de los playoffs.

Panorama: Se esperan puntos. El marcador promedio de un partido Heat-Hornets esta temporada fue Miami 126, Charlotte 120. El Heat superó a los Hornets por exactamente 23 puntos en la serie de la temporada —y tuvo exactamente 23 pérdidas de balón menos. Charlotte solo tiene dos jugadores (LaMelo Ball y Miles Bridges) que han formado parte del ‘play-in’ antes. Miami tiene 11, incluidos Tyler Herro y Bam Adebayo, quienes han sido parte de cuatro victorias de ‘play-in’.

Portland en Phoenix, martes

Serie de la temporada: Phoenix, 2-1.

BetMGM Sportsbook: Phoenix por 4,5.

En juego: El ganador es el sembrado 7 y abre los playoffs el domingo en la cancha del 2 San Antonio. El perdedor recibirá al ganador de Golden State-LA Clippers en un partido de eliminación el viernes para decidir el sembrado 8.

Panorama: Phoenix superó a Portland por un total de siete puntos al combinar los tres enfrentamientos, y ambos equipos lanzaron alrededor de 46% en esos duelos directos. Pero, para ser justos, el último de esos partidos fue hace dos meses y ninguno de los dos equipos es el mismo a estas alturas. Portland probablemente superó las expectativas, especialmente después de perder al entrenador Chauncey Billups en la primera semana de la temporada regular. Phoenix probablemente también fue mejor de lo que muchos esperaban.

Orlando en Filadelfia, miércoles

Serie de la temporada: Filadelfia, 2-1.

BetMGM Sportsbook: Filadelfia por 1,5.

En juego: El ganador es el sembrado 7 y abre los playoffs el domingo en la cancha del 2 Boston. El perdedor recibirá al ganador de Miami-Charlotte en un partido de eliminación el viernes para decidir el sembrado 8.

Panorama: Filadelfia venció a Orlando dos veces por exactamente 12 puntos en ambos partidos esta temporada, y la única victoria del Magic en la serie de la temporada fue por 41. Los 76ers lidian con la baja de Joel Embiid por una apendicectomía la semana pasada, el capítulo más reciente de una temporada de lo más impredecible para Filadelia. Orlando tendrá que dejar atrás la decepción de caer ante un equipo de Boston diezmado en el cierre de la temporada regular.

Golden State en LA Clippers, miércoles

Serie de la temporada: LA, 3-1.

BetMGM Sportsbook: Clippers por 4,5.

En juego: El ganador avanza a un partido de eliminación el viernes. El perdedor queda eliminado.

Panorama: El primer partido de eliminación en el Oeste esta temporada enviará a casa para el verano a Kawhi Leonard, de los Clippers, o a Stephen Curry, de los Warriors. Es apropiado que se enfrenten aquí; el marcador combinado de los cuatro partidos de la serie de la temporada fue Warriors 411, Clippers 411. Leonard jugará un partido de ‘play-in’ por primera vez. Los Warriors tienen marca de 1-3 en las cuatro apariciones previas de Curry en el ‘play-in’, pero él promedió 33,8 puntos en esos cuatro partidos.