Pesos pesados de Hollywood expresan “oposición inequívoca” a fusión Paramount-Warner

NUEVA YORK (AP) — Más de mil estrellas de cine, guionistas, directores y otros profesionales de Hollywood anunciaron su “oposición inequívoca” a la propuesta fusión de Paramount con Warner Bros. Discovery en una carta abierta publicada el lunes.

Un amplio sector de la industria cinematográfica, entre ellos Denis Villeneuve, Kristen Stewart, J.J. Abrams y Joaquin Phoenix, se manifestó con firmeza contra el acuerdo de 111.000 millones de dólares que consolidaría dos estudios históricos en uno, al argumentar que reduciría aún más los empleos y las películas en un Hollywood que ya ha decrecido.

“El resultado serán menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público en Estados Unidos y en todo el mundo”, dice la carta, publicada en BlocktheMerger.com. “De manera alarmante, esta fusión reduciría el número de grandes estudios cinematográficos de Estados Unidos a solo cuatro”.

Paramount Skydance, de David Ellison, alcanzó un acuerdo a finales de febrero para adquirir Warner Bros. Discovery en una de las mayores fusiones mediáticas de la historia. El acuerdo está a la espera de una votación de los accionistas a finales de este mes y de la aprobación regulatoria del gobierno. La victoria de Paramount llegó tras meses de negociaciones y una oferta rival de Netflix que finalmente no prosperó.

El acuerdo es la más reciente fusión que sacudió Hollywood. En 2019, 20th Century Fox fue adquirida por The Walt Disney Co. por 71.300 millones de dólares.

Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, se ha comprometido a mantener a Paramount y a Warner Bros. como operaciones de estudio cinematográfico independientes, y prometió estrenar en salas un total combinado de 30 películas al año. Aunque la fusión implicará recortes considerables por la duplicación de funciones, Paramount sostiene que la unión de Paramount y Warner Bros. Discovery “fortalece el mercado laboral en general”.

Pero muchos en la industria del cine creen que una fusión significará pérdidas de empleo generalizadas y una concentración de poder.

“Nos preocupa profundamente que haya indicios de apoyo a esta fusión que priorizan los intereses de un pequeño grupo de poderosos actores clave por encima del bien público en general”, señala la carta. “La integridad, la independencia y la diversidad de nuestra industria se verían gravemente comprometidas”.

Una coalición de grupos de defensa organizó la carta, entre ellos Committee for the First Amendment, un grupo de libertad de expresión encabezado por Jane Fonda, así como Democracy Defenders Fund y Future Film Coalition. Otros firmantes incluyen a: Ben Stiller, Don Cheadle, Javier Bardem, Lily Gladstone, Lin-Manuel Miranda, Tiffany Haddish y Ted Danson.

Uno de los firmantes, Damon Lindelof, detalló su decisión el lunes en Instagram. Lindelof, creador de “Watchmen” y cocreador de “Lost”, tiene un acuerdo general con Warner Bros. Discovery.

“Las fusiones en Hollywood significan menos películas y menos series de televisión, y eso significa menos empleos. Cuando dos estudios históricos pertenecen a la misma empresa, el resultado es intuitivo: se convierte en un pueblo fantasma. Tengo miedo. Pero no soy un fantasma. Y una pelea está perdida si nunca se pelea”, escribió Lindelof.

Representantes de Paramount y Warner Bros. no respondieron de momento a las solicitudes de comentarios sobre la carta.