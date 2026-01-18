Invita Municipio al tradicional Festival del Tamal

La ciudadanía podrá degustar y adquirir tamales de cualquiera de los participantes y, mediante un sistema de votación digital con códigos QR, elegir al tamal que considere más sabroso. [Agencias]

La ciudadanía podrá degustar y adquirir tamales de cualquiera de los participantes y, mediante un sistema de votación digital con códigos QR, elegir al tamal que considere más sabroso. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una amplia oferta gastronómica, actividades culturales y un ambiente familiar, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Turismo, invita a la ciudadanía a asistir al tradicional Festival del Tamal, que se realizará el próximo 31 de enero, de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, en la Explanada Independencia, en el área de la Plaza Hidalgo, a un costado del Palacio Federal.

El director de Turismo de Nuevo Laredo, Alfredo Guarneros, informó que en los próximos días se publicará la convocatoria oficial para participar en este evento, la cual estará abierta a 25 expositores, entre restaurantes establecidos y pequeños comercios locales.

Destacó que la inscripción será completamente gratuita y que el festival se realizará en el marco de las festividades del Día de la Candelaria, lo que permitirá una mayor afluencia de visitantes y compradores.

“Este festival tiene dos grandes objetivos: promover nuestras tradiciones y nuestra cultura gastronómica, y al mismo tiempo apoyar el desarrollo económico de la ciudad, brindando un espacio para que los negocios locales puedan vender sus productos y fortalecer su economía”, expresó Guarneros.

Como parte de las novedades de esta edición, el funcionario explicó que el concurso de tamales se realizará bajo una sola categoría general, dejando atrás la división por estilos regionales, con el fin de hacerlo más dinámico e incluyente.

La ciudadanía podrá degustar y adquirir tamales de cualquiera de los participantes y, mediante un sistema de votación digital con códigos QR, elegir al tamal que considere más sabroso. Al emitir su voto, los asistentes participarán automáticamente en la rifa de 40 docenas de tamales, distribuidas entre varios ganadores.

“Queremos que la gente se divierta, que participe y que viva una experiencia diferente. Con su celular podrán votar por su tamal favorito y además entrar a una rifa; será un evento muy dinámico y familiar”, añadió el director de Turismo.

El festival contará además con el apoyo del Instituto Municipal para el Desarrollo Cultural, con la presentación de números artísticos, música en vivo y ambiente festivo.

Se tendrá una participación especial de estudiantes que impartirán un taller gratuito sobre la elaboración de tamales, con el propósito de fomentar esta tradición entre las nuevas generaciones.

La convocatoria será difundida a través de las redes sociales oficiales de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, de la Dirección de Turismo y de las plataformas de comunicación del Gobierno Municipal.

Finalmente, Guarneros extendió la invitación tanto a la ciudadanía local como a visitantes del Valle de Texas, a disfrutar de este evento que celebra la identidad, el sabor y la convivencia familiar en Nuevo Laredo.