Impulsa Ayuntamiento capacitación laboral con Talleres de Oficio

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las políticas públicas orientadas a impulsar el bienestar social y el desarrollo económico de las familias neolaredenses, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal dio a conocer el arranque del proceso de inscripción a los Talleres de Oficio, un programa que brinda capacitación práctica y herramientas para el autoempleo en distintos puntos de la ciudad.

La alcaldesa informó que en esta nueva etapa estarán disponibles 15 talleres de oficio diferentes, los cuales se impartirán de febrero a junio de 2026, iniciando clases el 16 de febrero.

Las inscripciones se llevarán a cabo del 19 al 30 de enero, de lunes a viernes, en los distintos Centros Comunitarios y TAMULES, en un horario de 12:00 del mediodía a 7:00 de la tarde, así como en la Secretaría de Bienestar Social, de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde.

“Estos talleres representan una oportunidad real para que jóvenes y adultos adquieran conocimientos útiles, fortalezcan sus habilidades y mejoren su calidad de vida. En nuestro gobierno creemos en la capacitación como una herramienta clave para el bienestar y el crecimiento económico de las familias”, expresó la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Los talleres se impartirán en diversas sedes como los TAMULES Colinas del Sur, Villas del Sol, Villas de San Miguel, Américo Villarreal, El Progreso, así como en el Centro Comunitario Villas de San Miguel y la Clínica UNE Valles de Anáhuac.

Entre los oficios disponibles se encuentran barber shop, peinado y maquillaje, corte y confección, panadería básica, embellecimiento del cabello, uñas acrílicas, sabores del mundo, inglés desde cero, y mantenimiento e instalación de minisplit, entre otros.

La alcaldesa destacó que la inscripción es gratuita, y únicamente se solicita una cuota única de 100 pesos por concepto de constancia al finalizar el taller.

Los requisitos incluyen la entrega de dos copias de acta de nacimiento, identificación oficial, CURP actualizado, comprobante de domicilio reciente y certificado del último grado de estudios; en el caso de menores de edad, deberán presentar la identificación del padre, madre o tutor.

Invitó a la ciudadanía a visitar las redes sociales del Gobierno Municipal y de la Secretaría de Bienestar Social para conocer los horarios y sedes de los diferentes talleres.

Finalmente, Carmen Lilia Canturosas reiteró la invitación a la ciudadanía a aprovechar estos programas impulsados por el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Bienestar Social, que buscan generar mayores oportunidades de capacitación, fomentar el autoempleo y contribuir al desarrollo integral de Nuevo Laredo.