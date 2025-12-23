Invita Municipio a usar centros de transferencia gratuitos

Para la disposición correcta de basura, facilitando a las familias un servicio accesible y ordenado

Los centros se localizan en Eva Sámano #235 (a un lado de pipas), calle L. Valle (a un costado del Parque Polvo Enamorado) y calle Prometeo (junto a la Iglesia Santa Rita). [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo recuerda a la población que cuenta con Centros de Transferencia gratuitos para la disposición correcta de basura, facilitando a las familias un servicio accesible y ordenado.

Los centros se localizan en Eva Sámano #235 (a un lado de pipas), calle L. Valle (a un costado del Parque Polvo Enamorado) y calle Prometeo (junto a la Iglesia Santa Rita). En ellos se reciben residuos de jardinería, muebles, colchones, residuos orgánicos, papel, cartón, plástico, madera, cuero y fibras sintéticas.

El Gobierno Municipal enfatizó que no se aceptan llantas, residuos peligrosos, médicos, electrónicos, de construcción, animales muertos ni lodos, por lo que exhortó a la ciudadanía a respetar las disposiciones y a utilizar estos espacios de forma responsable para conservar una ciudad limpia.