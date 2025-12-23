El Dólar
Invita alcaldesa Carmen Lilia Canturosas a vivir una Navidad en Paz, Unión y Esperanza

Canturosas Villarreal reiteró que su administración mantiene firme el compromiso de velar por el bienestar de la ciudadanía

La alcaldesa destacó que estas celebraciones representan una oportunidad para reencontrarse, valorar lo que se ha construido en comunidad y renovar la esperanza en un mejor futuro. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de las celebraciones de Navidad y Nochebuena, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, hizo un llamado a las y los neolaredenses a disfrutar estas fechas con sus seres queridos, en un ambiente de paz, armonía y responsabilidad, resaltando que la Navidad es un tiempo para compartir, reflexionar y fortalecer los lazos familiares.

La alcaldesa destacó que estas celebraciones representan una oportunidad para reencontrarse, valorar lo que se ha construido en comunidad y renovar la esperanza en un mejor futuro, al tiempo que invitó a la ciudadanía a disfrutar de su ciudad, de sus espacios públicos y de las actividades que hacen de Nuevo Laredo un lugar vivo y acogedor.

“Deseo que esta Navidad esté llena de bienestar, unión y esperanza en cada hogar. Desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando con cercanía y compromiso para que las familias neolaredenses vivan con tranquilidad, seguridad y más oportunidades”, expresó.

Canturosas Villarreal reiteró que su administración mantiene firme el compromiso de velar por el bienestar de la ciudadanía, promoviendo valores como el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad social, pilares fundamentales de la transformación que vive Nuevo Laredo.

Finalmente, invitó a la población a celebrar estas fechas con prudencia, confianza y espíritu positivo, convencida de que, unidos, Nuevo Laredo continuará avanzando con paz, prosperidad y un futuro mejor para todas y todos.

