Invita Municipio a pagar en línea el predial

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de facilitar el cumplimiento del pago del impuesto predial y brindar mayor comodidad a la ciudadanía, el Gobierno Municipal invita a las y los contribuyentes a realizar su pago en línea, una opción rápida, segura y sencilla, disponible las 24 horas del día.

A través del portal oficial https://nld.gob.mx/predial, las y los ciudadanos pueden ponerse al corriente desde cualquier lugar, sin filas ni traslados, utilizando únicamente su clave catastral. El sistema permite completar el trámite en pocos minutos y con total seguridad.

Es importante destacar que al efectuar el pago en línea también se aplican automáticamente los descuentos vigentes durante el mes de enero, entre ellos el 100 por ciento de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza, el 15 por ciento de descuento por pago anticipado, así como la bonificación del 50 por ciento en el impuesto 2026 para adultos mayores, pensionados y personas con discapacidad, previo registro.

El Gobierno Municipal mantiene su compromiso de facilitar trámites ágiles y accesibles, fortaleciendo el uso de herramientas digitales que permiten a la ciudadanía ahorrar tiempo y realizar sus contribuciones de manera eficiente.

Cumplir con el pago del predial contribuye directamente al fortalecimiento de los servicios públicos y al desarrollo de Nuevo Laredo. Durante enero, la ciudadanía puede aprovechar estos beneficios y realizar su pago en línea de manera práctica y segura.