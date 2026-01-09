Ofrecerá DIF Nuevo Laredo Brigada Médica para Niñas y Niños este viernes

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de fortalecer la salud y el bienestar de la niñez neolaredense el Sistema DIF Nuevo Laredo, llevará a cabo la Brigada de Atención Integral para Niñas y Niños, este viernes 9 de enero.

La brigada se realizará en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde,en las instalaciones del Sistema DIF Nuevo Laredo, ubicadas en Héroe de Nacataz #2244, Fraccionamiento Ojo Caliente, donde se ofrecerán consultas médicas gratuitas y diversos servicios con el propósito de que las y los estudiantes estén listos para el regreso a clases.

Durante esta jornada, las niñas y niños podrán acceder a consultas con neurólogo, traumatólogo, médico general y dentista infantil, además de servicios complementarios como lentes a bajo costo, corte de cabello infantil, toma de peso y talla, asesoría jurídica familiar, atención psicológica y vacunación, acciones que contribuyen a un desarrollo saludable y a un mejor desempeño escolar.

Como parte de la Brigada de Regreso a Clases, se contará con un módulo de vacunación con dosis disponibles para menores de 8 años: BCG, Rotavirus, Neumocócica 13V, Hexavalente y SRP.

Asimismo, se brindará atención a la población adulta con pruebas rápidas de VIH y Hepatitis C, así como la aplicación de vacunas contra Influenza, COVID-19 y Neumococo.

El director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, destacó que estas acciones reflejan la visión humanista que impulsa la presidenta del organismo:

“Siguiendo la encomienda de nuestra presidenta, Claudette Canturosas Villarreal, trabajamos para acercar servicios médicos y preventivos que permitan que las niñas y niños regresen a clases sanos, seguros y con mejores oportunidades para su desarrollo”.

El Sistema DIF Nuevo Laredo invita a las familias a aprovechar esta brigada, reiterando su compromiso de brindar atención cercana, oportuna y con sentido humano a la comunidad.