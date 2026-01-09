Amplían plazo de inscripciones para los Talleres de Iniciación Artística

Nuevo Laredo, Tam.- La Casa de la Cultura Palmares del Gobierno Municipal, amplió la fecha de inscripciones para los Talleres de Iniciación Artística dirigidos a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de brindar más oportunidades para que las familias interesadas puedan integrarse a estas actividades formativas y creativas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 16 de enero, mientras que el inicio de clases está programado para el 12 de enero.

Estos talleres tienen como finalidad fomentar el desarrollo artístico, la disciplina y la expresión creativa desde edades tempranas, ofreciendo espacios seguros y accesibles para el aprendizaje de distintas disciplinas artísticas.

La oferta incluye danza urbana para participantes de 8 a 16 años, ballet para niñas y niños de 4 a 9 años, así como pintura acrílica y dibujo en gis, ambos dirigidos a edades de 8 a 16 años.

La Casa de la Cultura Palmares se encuentra ubicada en la calle Tampico número 6200, en la colonia Palmares, donde se estarán recibiendo las inscripciones. Para realizar el trámite, se solicita presentar en copia la CURP del alumno y la identificación oficial del padre, madre o tutor.

Cabe destacar que todos los talleres son completamente gratuitos, reafirmando el compromiso de acercar el arte y la cultura a la comunidad y promover el talento local desde la infancia y la juventud.