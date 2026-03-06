Invita Municipio a dar hogar a perros y gatos rescatados

Todos los animales disponibles para adopción se entregarán vacunados, desparasitados y esterilizados, lo que garantiza mejores condiciones de salud y bienestar para las mascotas y sus nuevas familias. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y brindar una segunda oportunidad a animales rescatados, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a las familias de la ciudad a participar en la Feria de Adopción Canina y Felina, que se realizará este viernes 6 de marzo en la Plaza Ignacio Zaragoza, frente a la Catedral del Espíritu Santo, en un horario de 4:00 a 7:00 de la tarde.

Durante esta jornada, las y los neolaredenses podrán conocer a perritos y gatitos que se encuentran en busca de un hogar responsable, luego de haber sido rescatados y atendidos por personal especializado. Todos los animales disponibles para adopción se entregarán vacunados, desparasitados y esterilizados, lo que garantiza mejores condiciones de salud y bienestar para las mascotas y sus nuevas familias.

El Gobierno Municipal reiteró que este tipo de iniciativas forman parte de las acciones para fomentar la cultura del cuidado y protección animal, al tiempo que se promueve la adopción responsable como una alternativa solidaria para reducir la población de animales en situación de abandono.

Las personas interesadas en adoptar deberán presentar copia de su credencial de elector (INE) y comprobante de domicilio, como parte del proceso que busca asegurar que cada mascota llegue a un hogar seguro y comprometido con su bienestar.

El Gobierno de Nuevo Laredo hace un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta campaña y abrir las puertas de su hogar a un amigo peludo, recordando que adoptar no solo cambia la vida de un animal rescatado, sino que también llena de alegría y compañía a las familias.