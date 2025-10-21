Invita Municipio a concurso de catrinas, altares de muertos y el mejor tamal

Este sábado 1 de noviembre en la Explanada de la Independencia

En el concurso de la caracterización de Catrina podrán participar personas de todas las edades en dos categorías. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Colores, música, aromas y tradiciones llenarán de vida la Explanada de la Independencia este sábado 1 de noviembre con el “Festival de la Catrina 2025”, una gran fiesta que rendirá homenaje a nuestras raíces mexicanas y al orgullo de recordar a quienes ya partieron.

El director de Turismo, Alfredo Guarneros, destacó que este festival es una de las celebraciones más esperadas por las familias neolaredenses.

“El Festival de la Catrina es una muestra del orgullo que sentimos por nuestras tradiciones. Invitamos a toda la ciudadanía a participar en los concursos, disfrutar de la música, la gastronomía y el ambiente cultural que distingue esta fecha tan especial”, expresó Guarneros.

Durante el evento se realizarán tres concursos principales: Caracterización de Catrina, Altar de Muertos y El Mejor Tamal, con atractivos premios y la oportunidad de mostrar talento, creatividad y amor por la cultura mexicana.

En el concurso de la caracterización de Catrina podrán participar personas de todas las edades en dos categorías: infantil (1 a 12 años), adulto (13 años en adelante), los aspectos a calificar son originalidad, vestuario, maquillaje y actitud. Los premios son en la categoría Infantil; el primer lugar se llevará 5 mil pesos, el segundo lugar 3 mil pesos y el tercero 2 mil pesos.

En la categoría de adultos el primer lugar se llevará 10 mil pesos, segundo lugar 7 mil pesos y el tercer lugar 5 mil pesos.

El concurso de altar de muertos es abierto a ciudadanos, agrupaciones, instituciones educativas y organismos públicos o privados. El altar deberá tener dimensiones de 2 x 3 metros, incluir una reseña explicativa y conservar los elementos tradicionales.

La fecha límite de inscripción es el 28 de octubre o hasta llenar el cupo y los premios son; para el primer lugar 6 mil pesos, el segundo lugar 4 mil pesos y el tercer lugar 2 mil pesos.

El concurso del mejor tamal va dirigido a restaurantes, fondas, hoteles, instituciones gastronómicas y pequeños comerciantes. Los participantes podrán presentar tamales dulces o salados de cualquier región del país, listos para su consumo. Además, contarán con un espacio para la venta y exposición de su producto durante el festival.

Los aspectos a calificar serán sabor, textura, cocción, presentación y explicación de la receta. El primer lugar ganará 3 mil pesos, el segundo lugar 2 mil pesos y el tercer lugar, mil pesos.

Las inscripciones están abiertas en la Oficina de Turismo Municipal, ubicada en Banco Longoria en Belden #2910 esquina con Matamoros, o al teléfono 867 712 7020.

El Festival de la Catrina 2025 promete ser una noche mágica, llena de color, música, sabores y emociones, en la que Nuevo Laredo celebrará la vida a través de sus tradiciones.