Inicia Ciclo de Cine Tamaulipeco

Ciudad Victoria, Tam.- Como parte de los compromisos emprendidos por el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), la oferta cultural del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano se extenderá por medio del programa “Ecos del Festival”, el primero de ellos enfocado en el séptimo arte, con la participación del talento de cineastas tamaulipecos.
“Es primordial difundir la visión artística de nuestros cineastas, una disciplina que requiere empuje y dedicación y en este ciclo podremos constatarlo, viendo el modo de hacer cine y las historias que se cuentan desde Tamaulipas”, explicó el director general del ITCA, Héctor Romero- Lecanda.
“Por ello, siguiendo la encomienda del gobernador Américo Villarreal, lanzamos una convocatoria pública en septiembre, de la que resultaron seleccionados 15 proyectos; entre cine documental e interesantes historias creadas para la pantalla grande, podremos disfrutar del cine hecho en casa”, agregó.
A la convocatoria llegaron 46 cortometrajes entre ficción y documental, además de 3 largometrajes, de los cuales se seleccionaron 13 cortometrajes y 2 películas de largo formato.
PROYECCIONES Y DIÁLOGOS
La programación se llevará a cabo simultáneamente en cuatro sedes; Teatro Lucio Blanco de Casa de la Cultura, en Nuevo Laredo, gracias al apoyo del Gobierno municipal; también en el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, en Matamoros; la Cineteca Tamaulipas, en Ciudad Victoria y el Parque Cultural Reynosa.
Con funciones diarias a las 18:30 horas, el público podrá dialogar con los directores de las películas en cada sede; Eric Gerardo Ramos, director de “Paquidermo” en Reynosa el 22 de octubre; Alejandro Márquez García, director de “Memorias”, en Ciudad Victoria el 23 de octubre, además de Mauricio Sáenz- Cánovas y Rodrigo Verazaluce el 24 de octubre en Matamoros.
El 25 de octubre la charla será con Athenea Victoria Dimas, José Heriberto Pozos, Adbeel Darío Duarte, Clio Acosta y Eduardo Serrato en Ciudad Victoria, mientras que en Nuevo Laredo serán Miranda García e Hiram Vázquez quienes compartirán su experiencia.
Finalmente, Sharanny Rashell Pérez y Jesús Manuel Zuñiga Ponce platicarán en el MACT sobre su proceso el 26 de octubre.
La cartelera completa del Ciclo de Cine Tamaulipeco está disponible en las redes sociales del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.
Programación:
22 de octubre
Paquidermo (2025)
Largometraje documental
Dir. Eric Gerardo Ramos Ramos
23 de octubre
Memorias (2021)
Largometraje
Dir. Alejandro Márquez García
24 de octubre
Meteorito (2019)
Cortometraje
Dir. Mauricio Sáenz- Cánovas
Tigre, Tigre (2022)
Cortometraje
Dir. Mauricio Sáenz- Cánovas
Niño halcón duerme entre visiones de un incendio (2024)
Cortometraje
Dir. Mauricio Sáenz- Cánovas
Pesadumbre (2025)
Cortometraje documental
Dir. Jorge Enrique González Venegas
25 de octubre
Nadie preguntó por Sócrates (2025)
Cortometraje
Dir. Athenea Victoria Dimas Briseño
La tumba del mojado (2025)
Cortometraje
Dir. José Heriberto Pozos González
Volver a lo mismo (2025)
Cortometraje
Dir. Adbeel Darío Duarte Hernández
Los 7 platillos (2022)
Cortometraje
Dir. Clío Alexia Acosta Martínez
Desde las estrellas (2022)
Cortometraje
Dir. Eduardo Serrato Rodríguez
26 de octubre
Benito y muchos más (2020)
Cortometraje documental
Dir. María del Rosario Lugo Cruz
S.D.R. Ser De Reynosa (2021)
Cortometraje documental
Dir. Jesús Manuel Zuñiga Ponce
Bailarín y punto (2017)
Cortometraje documental
Dir. Sharanny Rashell Pérez Cárdenas
A través del barro (2019)
Cortometraje documental