Invita Jorge Luis Miranda Niño a Brigada de Apoyo Comunitario en la colonia Emiliano Zapata

​El evento se llevará a cabo este sábado 14 de marzo a partir de las 10:00 de la mañana

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme compromiso de fortalecer el tejido social y acercar servicios esenciales a las familias más vulnerables, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, invita a la ciudadanía a participar en la próxima Brigada de Apoyo Comunitario.

​El evento se llevará a cabo este sábado 14 de marzo a partir de las 10:00 de la mañana, teniendo como sede “La Pulga” de la Colonia Emiliano Zapata, ubicada en el cruce de las calles Potreros y Martín Corona.

​Servicios Gratuitos para la Comunidad

​Durante esta jornada, se ofrecerá una gama de servicios diseñados para impactar positivamente en la economía y salud de los asistentes:

​Asesoría Jurídica:

Consultas legales directas con profesionales del derecho.

​Salud Preventiva: Orientación médica gratuita.

​Campaña de Vacunación: Aplicación de biológicos contra la Influenza, COVID-19, Neumococo y Sarampión.

​Cuidado Personal: Cortes de cabello sin costo para toda la familia.

​”Nuestro objetivo es que nadie se quede atrás. Como abogados, no solo buscamos la justicia en los tribunales, sino también en el bienestar diario de nuestra gente. Los esperamos este sábado para aprovechar estas oportunidades diseñadas para ustedes”, expresó Miranda Niño.

​La invitación es abierta al público en general, enfatizando la importancia de asistir puntualmente para recibir la atención correspondiente en un ambiente familiar y de apoyo mutuo.