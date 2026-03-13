Un sismo de magnitud 5.5 sacude el centro de Turquía

Temblor despertó a residentes en Tokat y provocó evacuaciones preventivas durante la madrugada

TURQUÍA.- Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió el centro de Turquía el viernes, informó el servicio de atención de emergencias del país. El temblor hizo que algunos residentes salieran corriendo a las calles, pero no se han reportado daños.

El sismo tuvo su epicentro en la localidad de Niksar, en la provincia de Tokat, a una profundidad de 6,4 kilómetros (4 millas), según la agencia de Gestión de Desastres y Emergencias, AFAD.

El temblor se registró a las 3:35 de la mañana y se sintió en varias provincias, indicó la AFAD, que agregó que no se registraron “acontecimientos adversos”.

Aun así, se vio a muchos residentes esperando en autos o en las calles pese al frío, por temor a regresar a sus viviendas, informó el canal de noticias Haberturk.

Turquía se ubica sobre importantes fallas geológicas y los terremotos son frecuentes.

Un terremoto de magnitud 7,8 causó la muerte de más de 53.000 personas en Turquía en 2023 y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y el sureste. Otras 6.000 personas murieron en las zonas del norte de la vecina Siria.