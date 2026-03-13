El Dólar
Compra:
$16.60
Venta:
$17.70
EN VIVO

Un sismo de magnitud 5.5 sacude el centro de Turquía

Temblor despertó a residentes en Tokat y provocó evacuaciones preventivas durante la madrugada

AP

TURQUÍA.- Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió el centro de Turquía el viernes, informó el servicio de atención de emergencias del país. El temblor hizo que algunos residentes salieran corriendo a las calles, pero no se han reportado daños.

El sismo tuvo su epicentro en la localidad de Niksar, en la provincia de Tokat, a una profundidad de 6,4 kilómetros (4 millas), según la agencia de Gestión de Desastres y Emergencias, AFAD.

El temblor se registró a las 3:35 de la mañana y se sintió en varias provincias, indicó la AFAD, que agregó que no se registraron “acontecimientos adversos”.

Aun así, se vio a muchos residentes esperando en autos o en las calles pese al frío, por temor a regresar a sus viviendas, informó el canal de noticias Haberturk.

Turquía se ubica sobre importantes fallas geológicas y los terremotos son frecuentes.

Un terremoto de magnitud 7,8 causó la muerte de más de 53.000 personas en Turquía en 2023 y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y el sureste. Otras 6.000 personas murieron en las zonas del norte de la vecina Siria.

En una acción sorpresiva, Cuba anuncia que liberará a 51 presos
Invita Jorge Luis Miranda Niño a Brigada de Apoyo Comunitario en la colonia Emiliano Zapata

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.