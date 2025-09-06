Invita DIF Nuevo Laredo a sumarse a los talleres del CEDIF

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo continúa fortaleciendo el aprendizaje comunitario al mantener abiertas las inscripciones para los talleres de los Centros para el Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) correspondientes al ciclo escolar 2025–2026.

Con una amplia oferta de actividades, los CEDIF buscan promover la capacitación, la convivencia y el desarrollo de habilidades útiles para la vida diaria y el ámbito laboral.

“Queremos que más familias tengan acceso a espacios de formación y recreación que contribuyan a su bienestar. Por eso invitamos a la comunidad a acercarse y aprovechar la oportunidad de integrarse a los talleres”, expresó Viviano Vázquez Macías, director general del Sistema DIF Nuevo Laredo.

En la colonia Buenos Aires, el CEDIF 2 ofrece corte y confección, manualidades, belleza, cocina y repostería, además de globoflexia, zumba y taekwondo.

Al poniente de la ciudad, en la colonia Voluntad y Trabajo II, el CEDIF 4 imparte repostería, globoflexia, corte y confección, belleza y zumba, además de taekwondo.

En la colonia San Rafael, el CEDIF 3 ofrece manualidades, belleza, repostería, globoflexia y zumba.

A partir de este 2025 también se impartirán clases al sur de la ciudad, dentro de la Clínica UNE en Palmares, ubicada en la esquina de Guanajuato y Tamaulipas. Ahí se desarrollarán los talleres de globoflexia y belleza (uñas y corte de cabello), en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

El proceso de inscripción requiere presentar: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial (INE). La cuota es de 100 pesos mensuales y 50 pesos por inscripción.

Las clases comenzaron el pasado 2 de septiembre, aunque todavía hay espacios disponibles. Para el nuevo CEDIF Palmares, los talleres darán inicio el próximo 15 de septiembre.