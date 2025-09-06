Chiefs atraen más fanáticos en Brasil, pero algunos expresan decepción por ausencia de Taylor Swift

Los Chargers, que eran el equipo local designado, fueron abucheados al entrar al campo. Pero se llevaron la victoria por 27-21

KAROL G actúa en el medio tiempo del partido entre los chiefs de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles, el viernes 5 de septiembre de 2025, en Sao Paulo (AP Foto/Andre Penner)

SAO PAULO (AP) — El rojo y blanco de los Chiefs de Kansas City dominó en las gradas del NeoQuimica Arena el viernes, durante su partido inaugural de la temporada contra los Chargers de Los Ángeles. Pero los seguidores locales no pudieron ocultar su frustración por el hecho de que Taylor Swift no haya aparecido después de días de expectativa en Brasil.

Varios jugadores de los Chiefs hablaron sobre una creciente base de apoyo para el equipo en Brasil. Y esos fanáticos fueron la clara mayoría entre los más de 47.000 asistentes.

Los Chargers, que eran el equipo local designado, fueron abucheados al entrar al campo. Pero se llevaron la victoria por 27-21.

Sin embargo, la historia más grande para algunos fue la ausencia de Swift, quien la semana pasada anunció que estaba comprometida con el ala cerrada de los Chiefs Travis Kelce, tres veces ganador del Super Bowl.

Aquí, hubo especulaciones durante toda la semana de que Swift podría hacer una tercera visita a la nación sudamericana, y la primera al estadio del club de fútbol de Corinthians, cuyos aficionados la ven como un amuleto de buena suerte. Las historias en los medios brasileños sobre una posible visita aumentaron el interés en internet respecto del partido, segundo de la NFL en Brasil.

“Tengo que decir que ahora se siente un poco menos emocionante”, dijo Elena Sampaio, de 24 años y quien llevaba una camiseta de los Chiefs pero no conocía los nombres de ninguno de los jugadores. “Cuando escuché que Taylor venía, sentí que esto iba a ser un evento más grande de lo que imaginaba. ¡Qué pena!”.

Los fanáticos locales que todavía buscaban a Swift en los palcos tuvieron que conformarse con el delantero del Santos y de Brasil, Neymar, quien abrazó a Kelce y charló con él antes del inicio del encuentro.