Invita DIF Nuevo Laredo a curso virtual de sensibilización para adopciones

Con el objetivo de fomentar el interés y la preparación adecuada en los procesos de adopción

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fomentar el interés y la preparación adecuada en los procesos de adopción, el Sistema DIF Nuevo Laredo invita a las y los ciudadanos que contemplen brindar un hogar a una niña, niño o adolescente, a inscribirse en el Curso de Sensibilización a la Adopción que llevará a cabo el DIF Tamaulipas.

Este curso, de carácter virtual, se realizará el próximo 15 de agosto, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, a través de la plataforma Zoom. Está dirigido a personas interesadas en iniciar el proceso de adopción o que deseen conocer más sobre los requisitos, procedimientos y responsabilidades que implica brindar un hogar a una persona menor de edad.

Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar enviando un correo electrónico a: adopcionesaf@diftamaulipas.gob.mx.

El curso es organizado por el Departamento de Adopciones y Acogimiento Familiar del DIF Tamaulipas, y tiene como propósito crear conciencia sobre la importancia de ofrecer entornos seguros, amorosos y estables para el desarrollo integral de quienes esperan una familia.

Cada niña, niño y adolescente merece crecer rodeado de amor, cuidado y oportunidades, por ello el Sistema DIF reitera su compromiso de seguir promoviendo acciones que transformen vidas.

