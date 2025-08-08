“Nuevo Laredo respalda a sus héroes”: Carmen Lilia Canturosas hace entrega de equipo a cuerpo de Bomberos

Nuevo Laredo, Tam.- Con una inversión sin precedentes superior a los 20 millones de pesos, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, entregó equipamiento especializado al cuerpo de Bomberos de Nuevo Laredo, refrendando el compromiso de su administración con la Dirección de Protección Civil y Bomberos para fortalecer su labor y garantizar un mejor servicio a la ciudadanía.

En el marco de la próxima conmemoración del Día del Bombero y como reconocimiento a su entrega y valentía, la alcaldesa encabezó la entrega de más de 200 accesorios, herramientas, equipos especializados y kits completos para modernizar la corporación y reforzar su capacidad de respuesta ante emergencias.

“Hoy, más allá de hacer la entrega de equipamiento, estamos honrando el coraje que late en cada una y uno de ustedes. Son el rostro de la valentía, las y los guardianes que, ante el peligro, no retroceden. Día a día protegen lo más valioso que tenemos: la vida de nuestras familias; Gracias por ser el escudo de Nuevo Laredo. Esta administración reconoce que su labor exige más que palabras”, afirmó Canturosas Villarreal.

Acompañada del diputado federal, Carlos Canturosas; el director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, así como de síndicos y regidores, la presidenta municipal entregó de manera simbólica al personal de la corporación el nuevo equipo, que les permitirá optimizar sus operaciones y actuar con mayor seguridad en cada intervención.

“Esto es un acto de justicia; porque quienes arriesgan su vida por los demás merecen tecnología que los respalde,herramientas que multipliquen su fuerza y estrategias que salven más vidas. Con este equipamiento, Nuevo Laredo estará mejor preparado ante incendios, inundaciones o cualquier fenómeno natural.

“Porque cada incendio controlado, cada vida rescatada, cada emergencia superada, es el resultado de su valentía sumada a nuestra voluntad y determinación de brindarles los recursos necesarios para que, unidos, construyamos una ciudad más segura. Con actos, como este, Juntos lo hacemos posible”, señaló.

El equipamiento entregado incluye 55 pitones y 120 mangueras, de diversas medidas, para combatir el fuego con precisión; 10 equipos de aire autónomo y un sistema de recarga de cilindros que garantizarán su seguridad al respirar en medio del caos; además de 200 piezas esenciales que van desde hachas y herramientas de rescate, hasta chalecos y cascos especializados, diseñados para enfrentar aguas rápidas y emergencias complejas.

La presidenta municipal, refrendó su compromiso con los elementos del heroíco cuerpo de bomberos, y aseguró que su gobierno continuará invirtiendo en capacitación, infraestructura y recursos para que su labor nunca se detenga.

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma su visión de dotar a las dependencias esenciales de las herramientas necesarias para salvaguardar la integridad y la tranquilidad de la ciudadanía.