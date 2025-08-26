Invita DIF Nuevo Laredo a brigada médica infantil “Regreso a Clases”

El miércoles 27 de agosto, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del DIF

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de apoyar a las familias en esta temporada de regreso a clases, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo llevará a cabo la Brigada Médica Infantil “Regreso a Clases”, el próximo miércoles 27 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del DIF, ubicadas en Héroe de Nacataz 2244, fraccionamiento Ojo Caliente.

Durante la jornada, niñas y niños podrán recibir consultas gratuitas con especialistas en neurología, traumatología, medicina general y odontología infantil, además de otros servicios que contribuirán a su bienestar y al de sus familias.

El director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, destacó que esta brigada, organizada por el DIF que preside Claudette Canturosas Villarreal, se lleva a cabo como un respaldo directo a la economía de los hogares neolaredenses:

“Nuestro mayor deseo es que cada niña y niño de Nuevo Laredo inicie el ciclo escolar sano y con todas las atenciones que merece. Sabemos que el regreso a clases implica muchos gastos, por eso en el DIF apoyamos a las familias ofreciendo servicios médicos y de bienestar gratuitos, que además representan un ahorro en gastos importantes, para que sus hijos regresen a la escuela saludables y con todo lo necesario para aprender”.

Además de las consultas médicas, se contará con vacunación, expedición de certificados médicos, corte de cabello, revisión de peso y talla, lentes a bajo costo, atención psicológica, así como asesoría jurídica familiar, entre otros apoyos.

A través de estas acciones, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de brindar bienestar y acompañamiento a las familias, promoviendo que cada niña y niño inicie el ciclo escolar en las mejores condiciones de salud.