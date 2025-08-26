El Dólar
Elimina Sultanes a Tecos

La novena binacional agradece a la afición

José García / Líder Web
Nuevo Laredo, Tam.- Sultanes de Monterrey eliminó en cuatro partidos a Tecolotes de los Dos Laredos (4-0), para pasar a la final de la zona norte.
En su página de facebook, la novena binacional agradeció a la afición, tras perder anoche 6-8, en casa del sultán.
“Por ser parte de esta temporada tan especial desde el día uno hasta el final, ¡GRACIAS!. A cada uno de nuestros aficionados y aficionadas, a todas las familias de la frontera, a los nuevos fanáticos que fueron parte de esta gran experiencia, para quienes los nidos fueron el lugar perfecto de encuentro, ¡GRACIAS!. En 2026 las metas y objetivos seguirán siendo los mismos, y los conseguiremos acompañados de la mejor afición del béisbol, LA DE LOS DOS LAREDOS”, posteó el equipo fronterizo.
