Invita Ayuntamiento a la Feria de Adopción Canina y Felina

Este viernes 20 de febrero, frente a la Catedral del Espíritu Santo

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Bienestar Animal, invita a la ciudadanía a participar en la Feria de Adopción Canina y Felina, que se llevará a cabo este viernes 20 de febrero, en la Plaza Ignacio Zaragoza, frente a la Catedral del Espíritu Santo, en un horario de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

El objetivo de esta jornada es fomentar la adopción responsable y brindar una segunda oportunidad a perros y gatos que actualmente se encuentran bajo resguardo, promoviendo una cultura de respeto, cuidado y protección hacia los animales de compañía.

Durante el evento, las y los asistentes podrán conocer a los ejemplares disponibles para adopción, recibir orientación sobre tenencia responsable y conocer los requisitos para integrar a un nuevo miembro a su familia. Todos los animales entregados en adopción cuentan con atención básica y seguimiento conforme a los protocolos establecidos por la Dirección de Bienestar Animal.

Esta iniciativa forma parte de las acciones permanentes del Gobierno Municipal para fortalecer el bienestar animal, reducir la sobrepoblación y generar conciencia sobre la importancia de adoptar en lugar de comprar.

