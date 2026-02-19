Lanza Municipio convocatoria de la Beca ‘Juntos por la Educación Especial 2026’

El registro se realizará del 18 de febrero al 2 de marzo de 2026, exclusivamente en línea. [Agencias]

El registro se realizará del 18 de febrero al 2 de marzo de 2026, exclusivamente en línea. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo lanzó la convocatoria de la Beca “Juntos por la Educación Especial 2026”, dirigida a estudiantes de educación especial desde nivel preescolar hasta posgrado, con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y respaldar la economía de las familias que más lo requieren.

Esta beca municipal está enfocada específicamente en alumnas y alumnos de educación especial, ya que los niveles básicos cuentan con cobertura federal a través de la Beca Universal Rita Cetina, y el nivel medio superior mediante la Beca Benito Juárez, programas impulsados por el Gobierno de México.

Con esta acción, la administración municipal encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, complementa los esfuerzos federales y atiende un sector prioritario que demanda acompañamiento institucional.

“En Nuevo Laredo creemos en una educación verdaderamente incluyente. Nuestro compromiso es respaldar a las y los estudiantes de educación especial y a sus familias, para que ninguna condición sea un obstáculo para aprender, crecer y cumplir sus metas”, expresó.

La convocatoria está dirigida para alumnos y alumnas de educación especial, desde preescolar hasta posgrado, de nacionalidad mexicana, inscritos en escuelas públicas o privadas de la localidad incorporadas a la Secretaría de Educación Pública y que no cuenten con apoyo estatal por parte del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC).

El registro se realizará del 18 de febrero al 2 de marzo de 2026, exclusivamente en línea a través de la página oficial www.nld.gob.mx , en el apartado de registro correspondiente a la Beca “Juntos por la Educación Especial 2026”.

Las autoridades precisaron que todo el trámite es gratuito, las solicitudes participan como nuevos ingresos y que no existe renovación automática.

Entre los principales requisitos se encuentran: CURP reciente, acta de nacimiento mexicana, constancia de estudios del ciclo escolar 2025-2026, dictamen médico expedido por institución oficial de salud o por el DIF, comprobante de domicilio vigente, identificación oficial de padres o tutor, así como documentación bancaria del titular de la cuenta.

El Gobierno Municipal recordó que toda la documentación deberá cargarse en formato PDF, sin alteraciones y completamente legible.

La publicación de resultados podrá consultarse a partir del 6 de abril de 2026 en el mismo portal oficial, ingresando el número de folio de la ficha de registro.

Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir a la Dirección de Educación, ubicada en Héroe de Nacataz #3200, sector Centro, o comunicarse al teléfono 7113505, de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.