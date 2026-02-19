Fortalece Nuevo Laredo atención médica en el CERESO

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Bienestar Social, llevó a cabo una Campaña de Salud Visual y Atención Geriátrica en el Centro de Reinserción Social (CERESO), como parte de las acciones orientadas a garantizar el acceso a servicios médicos a las personas privadas de la libertad.

Durante la jornada, personal médico y de enfermería realizó valoraciones generales, revisiones oftalmológicas y evaluaciones específicas para adultos mayores, con el objetivo de detectar oportunamente padecimientos crónico-degenerativos, problemas de agudeza visual y otras condiciones asociadas a la edad.

La intervención priorizó la prevención y el diagnóstico temprano, así como la canalización para seguimiento clínico en los casos que así lo requieran, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población penitenciaria.

Autoridades municipales destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral de salud pública que busca garantizar el derecho a la atención médica sin distinción, en apego a los principios de dignidad humana y reinserción social.

Con este tipo de campañas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fortalecer políticas de bienestar que amplíen la cobertura de servicios de salud y consoliden una atención incluyente para todos los sectores de la población.