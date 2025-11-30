Invade vía de preferencia y provoca choque en colonia Valles de Anáhuac

La Equinox impactó a un Buick con vía libre; Tránsito confirmó negligencia y aplicó multa correspondiente

El impacto causó daños en la parte lateral del Buick y en la parte frontal de la Equinox, sin que se reportaran personas lesionadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El impacto causó daños en la parte lateral del Buick y en la parte frontal de la Equinox, sin que se reportaran personas lesionadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular se registró en el cruce de Avenida 2 y Calle 30, en la colonia Valles de Anáhuac, donde dos unidades resultaron con daños materiales y una conductora fue señalada como responsable por invadir la vía de preferencia.

El percance ocurrió cuando una Chevrolet Equinox modelo 2005, conducida por Yessica, de 30 años, circulaba de norte a sur por Avenida 2. Según su declaración ante agentes de Tránsito, realizó alto y cedió el paso a otro vehículo, pero al ver que no avanzaba decidió continuar, momento en el que ocurrió el impacto.

La otra unidad involucrada fue un Buick Encore modelo 2017, manejado por Edgar, de 17 años, quien se desplazaba de oriente a poniente por Calle 30 con vía libre cuando fue golpeado en el costado por el frente de la Equinox.

De acuerdo con el peritaje, Yessica invadió la vía de preferencia al incorporarse sin precaución, lo que provocó la colisión entre ambas unidades. El reporte destaca que la conductora actuó de manera negligente al no asegurarse de que el paso estuviera totalmente despejado.

El impacto causó daños en la parte lateral del Buick y en la parte frontal de la Equinox, sin que se reportaran personas lesionadas en el sitio, únicamente pérdidas materiales considerables.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para realizar las diligencias correspondientes y confirmar las responsabilidades establecidas en el peritaje.

Ambos vehículos fueron remitidos al corralón municipal, mientras que la conductora responsable recibió una multa conforme al reglamento de tránsito vigente.