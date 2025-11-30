Elimina Monterrey al América con agónico cabezazo de Berterame en tiempo añadido

Rayados avanzó a semifinales pese a jugar con diez y frenar la reacción azulcrema en el global 3-2

Cae América con honor ante Monterrey y queda fuera de semifinales. [X]

CIUDAD DE MÉXICO.- Germán Berterame mandó un potente cabezazo a las redes durante el descuento por Monterrey, que pese a caer el sábado por 2-1 en la cancha del América, avanzó a las semifinales del torneo Apertura de la Liga MX por un marcador global de 3-2.

Berterame entró solo por el centro del área para impactar el preciso centro de Ricardo Chávez a los 90+2.

Alejandro Zendejas a los 30 minutos y Raúl Zúñiga a los 59 marcaron las dianas que necesitaba América para estar en las semifinales de haber preservado ese marcador.

Monterrey se había impuesto por 2-0 como local en el encuentro de ida, disputado el miércoles. Pero al América le bastaba una ventaja de dos tantos en la vuelta para seguir adelante, gracias a su mejor posición en la tabla durante la campaña regular.

En cambio, los Rayados les cortaron a las Águilas una racha de siete torneos avanzando a semifinales. En los cuatro certámenes más recientes, América había llegado hasta la final.

Los visitantes lograron la proeza pese a terminar con 10 elementos tras la expulsión de Jorge Rodríguez a los 84 minutos por una segunda tarjeta amarilla.

El seleccionado estadounidense Zendejas acercó en el global a los azulcremas con el 1-0 después de animarse a realizar un zurdazo rasante desde fuera del área, que pasó entre las piernas de Sergio Ramos antes de ir a las redes junto al poste a los 30 minutos.

Zúñiga hizo explotar la emoción en las gradas del estadio de La Ciudad de los Deportes a los 59, después de rematar un pase de Zendejas a segundo poste, que atravesó el área hasta que el delantero colombiano lo mandó a las redes.

A Zúñiga le anularon un tanto a los 69, por una apretada posición adelantada antes de rematar un centro de Kevin Álvarez en el corazón del área.

Con la expulsión de Rodríguez, los regios no dejaron de buscar el tanto que les daría la clasificación. Cuando el tiempo expiraba, encontraron la recompensa con el gran testarazo del naturalizado mexicano Berterame.

Más tarde concluirán otras dos series de cuartos de final, con los choques entre el campeón Toluca ante Ciudad Juárez, serie que dominan por 2-1 los Diablos Rojos, y Tigres vs. Tijuana, duelo que los Xolos controlan con un sólido 3-0.

El domingo se realizará el último de los duelos de esta fase entre Cruz Azul y Chivas; que empataron 0-0 en la ida.