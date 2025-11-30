Messi y el Inter Miami avanzan a final de MLS con goleada de 5-1 ante NYCFC

Messi, Alba y Busquets brillaron con asistencias clave para conquistar el Este rumbo al título de la MLS

Lionel Messi, astro argentino del Inter Miami, sostiene el trofeo de campeones de la Conferencia Este, tras derrotar al New York City FC, el sábado 29 de noviembre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell)

FORT LAUDERDALE, Florida.- Lionel Messi jugará por otro trofeo. Y es evidente que Jordi Alba y Sergio Busquets tampoco están listos para comenzar sus jubilaciones.

El argentino Tadeo Allende anotó tres goles, los dos primeros con asistencias de Alba y Busquets, y el Inter Miami aplastó el sábado 5-1 al New York City FC, para obtener el título de la Conferencia Este y avanzar a la final de la MLS.

Alba y Busquets, un par de excompañeros de Messi en el Barcelona, han anunciado que se retirarán cuando termine esta campaña.

Mateo Silvetti anotó a los 67 por el Inter Miami, en una jugada que preparó su compatriota argentino Messi para llegar a 405 asistencias de por vida con clubes y con la selección argentina. Sería la mayor estadística de su tipo en la historia del fútbol.

El venezolano Telasco Segovia anotó con un pase de tacón de Alba a los 83 para convertir el duelo en una goleada, y Allende completó el hat-trick a los 89.

Inter Miami —el tercer preclasificado del Este— será anfitrión de San Diego o Vancouver en la final del 6 de diciembre a las 2:30 de la tarde 1930 GMT. San Diego y Vancouver juegan por el título de la Conferencia Oeste más tarde.