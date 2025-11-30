Nieve, lluvia helada y frío acompañan a los viajeros tras Día de Acción de Gracias en EU

Una persona camina en medio de una ventisca el sábado 29 de noviembre de 2025 en Chicago. (AP Foto/Kiichiro Sato)

CHICAGO.- Una fuerte tormenta de nieve en la región centro-norte de Estados Unidos y en el área de los Grandes Lagos generó un paisaje invernal para algunos viajeros del Día de Acción de Gracias, y los meteorólogos señalaron que el noreste del país podría tener su propia tormenta invernal temprana la próxima semana.

Las alertas de tormenta invernal se extendían desde Montana hasta Ohio, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Los meteorólogos advirtieron que podría haber retrasos en los aeropuertos y tráfico lento en las carreteras, ya que podrían caer más de 2,5 centímetros (una pulgada) de nieve por hora en algunas áreas.

La tormenta ya había arrojado más de 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve en el norte de Iowa para la mañana del sábado y se esperaba al menos esa cantidad de nieve en Chicago, así como en otras partes de Illinois, Wisconsin, Indiana y Michigan.

Los aeropuertos de Chicago y San Luis reportaron retrasos de aproximadamente una hora la mañana del sábado, según FlightAware.com, ya que uno de los días de viaje más concurridos se intensificó después del Día de Acción de Gracias.

Se formaron carámbanos inclinados en un muelle de Chicago gracias al viento, y las aguas del lago Michigan estaban agitadas. Los automovilistas conducían con precaución por carreteras nevadas y fangosas.

Se reportaron carreteras cubiertas de nieve y viajes lentos en todo Iowa y el norte de Illinois e Indiana.

La Interestatal 70 en dirección oeste cerca de Terre Haute, Indiana, fue cerrada alrededor del mediodía después de que al menos 45 vehículos chocaran, informó la Policía Estatal de Indiana en las redes sociales.

Nadie resultó herido de gravedad, y las autoridades estimaron que tomaría seis horas reabrir la carretera. Los agentes también estaban ayudando a las personas en los carriles en dirección este que se deslizaban fuera de la carretera, dijo el sargento Matt Ames.

El sheriff del condado de Grant, a unos 105 kilómetros (65 millas) al noreste de Indianápolis, instó a la gente a no salir.

“Quédense en casa, tómense una buena taza de chocolate caliente, vean algo de televisión, jueguen algunos juegos”, dijo el sheriff Del Garcia en un video.

Hasta ahora, las condiciones pronosticadas no cumplen con los criterios para emitir una alerta de ventisca, dijeron los meteorólogos: vientos de al menos 56 kilómetros por hora (35 mph), visibilidades de menos de 400 metros (un cuarto de milla) y que duren más de tres horas.

Se espera que la misma tormenta y el frente frío también generen tormentas eléctricas y la posibilidad de lluvias intensas el sábado desde el sur de Missouri hasta Luisiana y Texas.

Los meteorólogos dijeron que es cada vez más probable otra tormenta invernal para el lunes y martes, con lluvia helada y hielo en los Apalaches y posible caída de nieve de moderada a intensa en el interior del noreste del país.