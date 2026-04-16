Advierte Rusia que fábricas europeas de drones para Ucrania son objetivos

Autos dañados por un ataque de dron ruso en Zaporiyia, Ucrania, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko)

Autos dañados por un ataque de dron ruso en Zaporiyia, Ucrania, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko)

KIEV, Ucrania.- La principal prioridad diplomática de Ucrania es conseguir ayuda de sus aliados para comprar y construir más sistemas de defensa antiaérea, indicó el miércoles el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy entre reuniones con mandatarios europeos. Mientras tanto, Rusia advirtió que los sitios europeos que fabrican drones y otros equipos para Ucrania eran “objetivos potenciales”.

Los ataques rusos alcanzaron más de media docena de zonas de Ucrania detrás de la línea del frente entre el martes y el miércoles. Un niño de 8 años murió en la región central de Cherkasy y una mujer fue alcanzada en Zaporiyia, según Zelenskyy y funcionarios locales.

“Cada día necesitamos misiles de defensa antiaérea; cada día Rusia continúa sus ataques”, escribió Zelenskyy en una publicación en Telegram.

Sin planes para nuevas conversaciones con Rusia mediadas por Estados Unidos, Zelenskyy tenía programado visitar tres capitales europeas en 48 horas para tratar de obtener promesas de más apoyo militar y financiero. Alemania y Ucrania acordaron un paquete de defensa valorado en 4.000 millones de euros (4.700 millones de dólares), y Noruega ha prometido 9.000 millones de euros en asistencia, dijeron funcionarios ucranianos.

“Italia en particular está muy interesada en desarrollar la producción conjunta, especialmente en el área de los drones, un sector en el que sabemos bien que Ucrania, en los últimos años, se ha convertido en una nación líder”, dijo a los periodistas la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras reunirse con Zelenskyy en Roma .

Tras más de cuatro años de combatir la invasión rusa, Ucrania posee experiencia probada en combate en intercepción de drones y ha desarrollado tecnología de defensa antiaérea innovadora, pero le falta el dinero para ampliar la producción a niveles que le permitan aprovechar su ventaja.

Zelenskyy dijo que está pidiendo a los países europeos que sigan aportando dinero a un fondo que permite comprar armas fabricadas en Estados Unidos, especialmente el sistema antiaéreo Patriot, que puede detener los misiles de crucero y balísticos rusos.

Entre noviembre y marzo, Rusia lanzó 27.000 drones tipo Shahed, casi 600 misiles de crucero y 462 misiles balísticos contra Ucrania, dijo el ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov.

Zelenskyy también impulsa acuerdos de producción conjunta de armas, incluidos drones y misiles, mientras presiona para que la Unión Europea avance rápidamente en la entrega de un préstamo prometido de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares).

“Consecuencias impredecibles”

Los funcionarios de defensa de más de 50 países socios que se reúnen regularmente para coordinar la ayuda armamentística a Kiev celebraron una reunión en línea el miércoles presidida por el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y el secretario de Defensa británico, John Healey. También asistió el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Antes de la reunión, Reino Unido anunció que enviará 120.000 drones a Ucrania este año, su mayor entrega de estas armas hasta ahora. Los funcionarios no dijeron qué tan pronto serán enviados.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que la decisión de las naciones europeas de aumentar la producción de drones para Ucrania era un “paso deliberado que conduce a una fuerte escalada de la situación militar-política en todo el continente europeo y a la transformación progresiva de estos países en la retaguardia estratégica de Ucrania”.

El ministerio advirtió que los ataques contra Rusia que involucren los drones fabricados en Europa para Ucrania están plagados de “consecuencias impredecibles”.

“En lugar de fortalecer la seguridad de los Estados europeos, las acciones de los líderes europeos están atrayendo cada vez más a estos países a una guerra con Rusia”, indicó.

El ministerio publicó una lista de fábricas ucranianas de drones en Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Letonia, Lituania, Holanda, Polonia y la República Checa, así como fábricas que producen componentes en Alemania, España, Italia, la República Checa, Israel y Turquía.

“El público europeo no sólo debe comprender claramente las verdaderas causas de las amenazas a su seguridad, sino también conocer las direcciones y ubicaciones de las empresas ‘ucranianas’ y ‘conjuntas’ que producen drones y componentes para Ucrania en el territorio de sus países” , dijo el ministerio.

Dmitry Medvedev, el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, reforzó con una amenaza más explícita en redes sociales: “La declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse literalmente: la lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de objetivos potenciales para las fuerzas armadas rusas. Cuándo los ataques se convertirán en realidad depende de lo que venga después”.

Ataques ucranianos de largo alcance

El esfuerzo bélico de Ucrania ha cobrado impulso en las últimas semanas, según funcionarios y analistas occidentales. Sus tropas, con escasez de personal, han interrumpido la ofensiva de primavera de Rusia, en parte gracias a drones y robots terrestres, y sus ataques de largo alcance han mermado las exportaciones de petróleo rusas y parte de la producción manufacturera.

El principal comandante militar de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, dijo el miércoles que el mes pasado las tropas ucranianas recuperaron casi 50 kilómetros cuadrados (20 millas cuadradas) de territorio. También en marzo, los ataques ucranianos alcanzaron 76 objetivos rusos, incluidas 15 instalaciones de refinación de petróleo, aseveró.

Pero la guerra de Irán agota las reservas de misiles avanzados de defensa antiaérea que Ucrania necesita, y el dinero de Kiev se está agotando.

“No podemos perder de vista a Ucrania” en medio del conflicto en Oriente Medio, dijo Rutte.

Rusia y Ucrania continúan los ataques

Rusia lanzó 324 drones y tres misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana, en su mayor andanada en casi dos semanas. Las defensas antiaéreas interceptaron 309 de los drones.

Rusia también disparó una potente bomba planeadora FAB-1500, con un peso de 1,5 toneladas, contra la parte central de Sloviansk antes del amanecer del miércoles, dijo Vadym Liakh, jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Sloviansk. La explosión destruyó una instalación deportiva infantil que era un emblema de la ciudad, indicó.

En un ataque nocturno contra la ciudad de Dnipro, las fuerzas rusas alcanzaron dos universidades durante la noche y dañaron edificios académicos, residencias estudiantiles y viviendas cercanas, señaló el alcalde, Borys Filatov. La onda expansiva hizo añicos más de 1.000 ventanas en los edificios de los alrededores, agregó el alcalde, que dijo que no había objetivos militares en la zona.

Ucrania continuó con sus ataques de drones de largo alcance, y el Ministerio de Defensa de Rusia informó el miércoles que sus defensas antiaéreas interceptaron 85 drones ucranianos durante la noche.

Drones ucranianos atacaron una instalación industrial en Sterlitamak, una ciudad rusa unos 1.300 kilómetros (aproximadamente 800 millas) al este de la frontera con Ucrania, dijeron las autoridades locales.

Radiy Jabirov, gobernador de la región de Bashkortostán donde se encuentra Sterlitamak, dijo en una declaración en línea el miércoles que varios drones fueron derribados sobre la “zona industrial” de Sterlitamak, y que habían caído restos sobre una de las instalaciones allí, provocando un incendio. Una persona murió en el ataque, indicó.