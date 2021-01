Instan a mujeres a realizarse la mastografía

NUEVO LAREDO, TAM.- Si una mujer se realiza el estudio de mastografía y sale negativa al cáncer de mama, y para realizarse otro estudio deja pasar más de año y medio o dos años, puede tener ya un cáncer instalado y poco se puede hacer por ella.

Lo anterior lo dio a conocer la doctora Maura Alicia Almanza Hernández jefe de Radiodiagnóstico del Hospital General “Solidaridad”, quien añadió que cuando menos cada año las mujeres se deben efectuar el examen.

“Puede haber años donde la mujer presentó una mama normal, sin embargo un descuido de dos años puede ser fatal, hay pacientes que dicen siempre salgo bien para que voy, mejor hasta el otro año, y en ese intervalo puede instalarse el cáncer”, dijo.

Añadió que este año que está por terminar pocos exámenes se pudieron hacer por la presencia de la pandemia, por lo que espera que para el próximo año la situación que estamos padeciendo se normalice, para continuar con los estudios de mastografías.

Destacó que por el momento están teniendo problemas con el aparato digitalizador, esperando que la compañía mande a los técnicos para que les revise el equipo, ya fue reportado en Victoria, pero por la misma situación no se ha tenido respuesta.

Reveló que tienen controles posteriores en pacientes que tienen un B-3, en el que están vigilando y están realizando biopsias, cuando estos salen negativos a favor de la paciente, entonces se vigilan cada seis meses con el ultrasonido complementario.

Destacó que por eso al haber una detección temprana se puede atacar de inmediato el padecimiento, y se tiene un mejor pronóstico, el primer filtro es la autoexploración, donde la mujer puede detectar algo anormal en sus mamas.

Precisó que cuando eso ocurre la mujer de inmediato debe acudir con el médico para que la cheque, no dejar pasar tiempo ni dejarse deprimir por eso, por el contrario debe tener esa valentía que tienen las mujeres y seguir adelante.

“También muchas mujeres no se hacen la mastografía por miedo a que les digan que algo anda mal en una mama, algo completamente erróneo, ya que cuando el cáncer de mama es detectado a tiempo, a la paciente se le brinda el tratamiento oportuno”, concluyó Almanza Hernández.