Instalan y toman protesta al Consejo Neolaredense de la Juventud 2025-2026

Con el objetivo de fortalecer el involucramiento de las y los jóvenes en los procesos de toma de decisiones del Gobierno de Nuevo Laredo

La convocatoria para integrar este órgano ciudadano fue abierta a la población juvenil, permitiendo la autopostulación o la postulación por parte de terceros. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) de Nuevo Laredo instaló y tomó protesta al Consejo Neolaredense de la Juventud 2025–2026, con el objetivo de fortalecer el involucramiento de las y los jóvenes en los procesos de toma de decisiones del Gobierno de Nuevo Laredo, a través del IMJUVE, como una prioridad impulsada por la presidenta municipal, licenciada Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

La convocatoria para integrar este órgano ciudadano fue abierta a la población juvenil, permitiendo la autopostulación o la postulación por parte de terceros. La selección de las y los integrantes se realizó mediante un comité evaluador conformado por personal del IMJUVE y regidores integrantes de la Comisión de la Juventud, garantizando un proceso plural, transparente y representativo.

El Consejo Neolaredense de la Juventud quedó integrado por Priscilla Michelle López Beltrán como consejera de Participación Política y Cívica; Natalia Itzel Lira Ibarra como consejera de Salud y Bienestar; Saul Toga García como consejero de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial; Juan de Dios Rivera Vázquez como consejero de Arte y Cultura; Katherine Itzel Hernández Castañeda como consejera de Perspectiva de Género; Daniela Estefanía Lagunes Velázquez como consejera de Bienestar Animal; Monthzerrath Ricardez Carranza como consejera de Desarrollo del Deporte; Gerardo Romero de la Cruz como consejero de Ciencia y Tecnología; María Inés Corona Peralta como consejera de Fomento de Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad; Jaime Andrés Churape Rodríguez como consejero de la Diversidad Sexual; Marcos Alejandro Garibay Viezca como consejero de Desarrollo Académico; y Andrea Gisselle Morales Ramos como consejera de Cuidado al Medio Ambiente.

Durante el acto protocolario, el director del IMJUVE, Jesús Espinoza, tomó protesta a las y los 12 consejeros, quienes participarán de manera activa con propuestas, proyectos e iniciativas encaminadas a generar beneficios directos para la juventud de Nuevo Laredo y a fortalecer la vinculación entre este sector y la administración municipal.

Cabe destacar que la Ley de Personas Jóvenes del Estado de Tamaulipas contempla desde 2023 la obligación de cada municipio de constituir un consejo juvenil que dé voz a este importante segmento poblacional. En este sentido, Nuevo Laredo se distingue por haber sido el primer municipio en dar cumplimiento a dicha disposición legal desde su publicación, refrendando su compromiso con la participación juvenil y la construcción de políticas públicas incluyentes.

